WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило алкоголь из списка запрещенных веществ. Список запрещенных в спорте препаратов и методов на 2018 год опубликован на официальном сайте организации.
Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика,
«Цель этого изменения заключается не в том, чтобы поставить под угрозу целостность или безопасность любого вида спорта, где употребление алкоголя является предметом озабоченности, а скорее в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта», — говорится в сообщении.
Кроме того, в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. С начала 2016 года
«Ежегодно обзор запрещенных веществ включает в себя обширный процесс консультаций с заинтересованными сторонами в течение девяти месяцев, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — При рассмотрении перечня эксперты изучают такие источники, как научные и медицинские исследования, тенденции, разведка, собранная в правоохранительных и фармацевтических компаний, чтобы опережать тех, кто стремится обмануть систему».
Список запрещенных препаратов, который был утвержден исполкомом WADA 24 сентября, вступит в силу с 1 января 2018 года.
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