WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществ

Ранее алкоголь был запрещен для использования в соревновательный период в четырех видах спорта: автоспорт, аэронавтика, водно-моторный спорт и стрельба из лука.

«Цель этого изменения заключается не в том, чтобы поставить под угрозу целостность или безопасность любого вида спорта, где употребление алкоголя является предметом озабоченности, а скорее в том, чтобы одобрить различные способы обеспечения соблюдения запрета на употребление алкоголя в этих видах спорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в списке запрещенных веществ остался мельдоний, который входит в этот перечень с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

«Ежегодно обзор запрещенных веществ включает в себя обширный процесс консультаций с заинтересованными сторонами в течение девяти месяцев, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — При рассмотрении перечня эксперты изучают такие источники, как научные и медицинские исследования, тенденции, разведка, собранная в правоохранительных и фармацевтических компаний, чтобы опережать тех, кто стремится обмануть систему».

Список запрещенных препаратов, который был утвержден исполкомом WADA 24 сентября, вступит в силу с 1 января 2018 года.