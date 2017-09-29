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29 сентября 2017, 18:33 | Прочие | Р-Спорт

WADA провело аудит всех подразделений РУСАДА

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) провело аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) сообщается на официальном сайте <span class=error>РУСАДА</span>. Увеличить
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В период с 27 по 29 сентября в РУСАДА работала команда аудиторов WADA.

Отчет аудиторов будет направлен в комитет всемирного агентства по соответствию кодексу, заседание которого состоится в конце октября. В свою очередь комитет по соответствию официально представит заключение об итогах работы аудиторов на собрании учредителей WADA в середине ноября.

Аудит WADA является одним из пунктов дорожной карты для восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории и вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
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