Казахстан занял четвертое место в медальном зачете Азиатских игр
В Ашхабаде (Туркменистан) завершились V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.
В заключительный день соревнований казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали — мужская и женская до 23 лет сборные по шахматам.
Итого в копилке Казахстана — 96 медалей (28 золотых, 28 серебряных и 40 бронзовых). В медальном зачете команда расположилась на четвертой позиции.
Итоговый медальный зачет:
1. Туркменистан — 245 (89−70−86)
2. Китай — 97 (42−32−23)
3. Иран — 118 (36−23−59)
4. Казахстан — 96 (28−28−40)
5. Узбекистан — 131 (24−33−74).
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