Казахстан занял четвертое место в медальном зачете Азиатских игр

В заключительный день соревнований казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали — мужская и женская до 23 лет сборные по шахматам.



Итого в копилке Казахстана — 96 медалей (28 золотых, 28 серебряных и 40 бронзовых). В медальном зачете команда расположилась на четвертой позиции.



Итоговый медальный зачет:

1. Туркменистан — 245 (89−70−86)

2. Китай — 97 (42−32−23)

3. Иран — 118 (36−23−59)

4. Казахстан — 96 (28−28−40)

5. Узбекистан — 131 (24−33−74).