Казахстан поднялся на четвертое место в медальном зачете Азиатских игр после 11 дней

Во вторник, 26 сентября, казахстанские спортсмены завоевали 15 медалей — 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых. «Золото» выиграли женская команда Казахстана до 23 лет (шахматы), Максат Усип (кикбоксинг), Есет Куанов, Дилдаш Курышбаева (оба — самбо) и Данияр Каленов (борьба), «себеро» — Алибек Омаров (бильярд), Денис Евсеев/Тимур Хабибулин (теннис), Нургельды Киялбеков и Мархабат Куатбекова (оба — самбо), а бронзовыми призерами стали Райхан Мади (самбо), Айдос Султангали, Тамерлан Шадукаев, Асхат Дильмухамедов, Хусейн Муцольгов и Нурмахан Тиналиев (все — борьба).



После одиннадцати дней соревнований Казахстан занимает четвертое место в медальном зачете.



Медальный зачет (26 сентября):

1. Туркменистан — 244 (89−70−85)

2. Китай — 93 (40−30−23)

3. Иран — 116 (35−22−59)

4. Казахстан — 94 (28−28−38).