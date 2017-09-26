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26 сентября 2017, 22:31 | Прочие | Sports.kz

Казахстан поднялся на четвертое место в медальном зачете Азиатских игр после 11 дней

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Во вторник, 26 сентября, казахстанские спортсмены завоевали 15 медалей — 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых. «Золото» выиграли женская команда Казахстана до 23 лет (шахматы), Максат Усип (кикбоксинг), Есет Куанов, Дилдаш Курышбаева (оба — самбо) и Данияр Каленов (борьба), «себеро» — Алибек Омаров (бильярд), Денис Евсеев/Тимур Хабибулин (теннис), Нургельды Киялбеков и Мархабат Куатбекова (оба — самбо), а бронзовыми призерами стали Райхан Мади (самбо), Айдос Султангали, Тамерлан Шадукаев, Асхат Дильмухамедов, Хусейн Муцольгов и Нурмахан Тиналиев (все — борьба).

После одиннадцати дней соревнований Казахстан занимает четвертое место в медальном зачете.

Медальный зачет (26 сентября):
1. Туркменистан — 244 (89−70−85)
2. Китай — 93 (40−30−23)
3. Иран — 116 (35−22−59)
4. Казахстан — 94 (28−28−38).

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