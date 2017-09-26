Колобков надеется, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названы

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В сентябре стало известно, что на основе информации международных федераций WADA прекратило расследование в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена.

«К сожалению, пока неизвестно, кто это. Мы надеемся в ближайшее время получить эти фамилии. Я думаю, что и сами спортсмены хотели бы узнать, кто же входит в этот список 95, но вы же понимаете, что он не окончательный. Работа продолжается, я думаю, он станет еще больше в ближайшее время», — сказал Колобков.

В докладе Макларена, который был опубликован в декабре прошлого года, говорится о том, что в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов спорта. Международные федерации сейчас проверяют данные по каждому спортсмену, который попал в поле зрения независимой комиссии.