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24 сентября 2017, 23:00 | Прочие | ТАСС

WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложит совету учредителей проект бюджета на 2018−2021 года, который предусматривает его увеличение. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома WADA прошло в воскресенье в Париже. Бюджет организации в 2017 году составляет $29,7 млн. Проект предусматривает его увеличение на 8% в 2018 году, на 15% в 2019-м, на 15% в 2020-м и на 5% в 2021 году.

«В течение 17 лет WADA возглавляет борьбу с допингом в спорте в постоянно меняющейся и сложной среде, — сказал генеральный директор организации Оливье Ниггли. — Мы гордимся тем, что было достигнуто в условиях ограниченных ресурсов, но считаем, что можно и нужно сделать гораздо больше для укрепления доверия к антидопинговой системе. Дополнительное финансирование, которое мы стремимся обеспечить с помощью наших традиционных спонсоров и из частных источников, значительно увеличит масштаб и скорость работы WADA в обеспечении его основных видов деятельности».

Бюджет планируется утвердить на заседании совета учредителей WADA в мае 2018 года.
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