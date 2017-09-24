WADA планирует увеличить свой бюджет в 2018 году на 8%

Заседание исполкома WADA прошло в воскресенье в Париже. Бюджет организации в 2017 году составляет $29,7 млн. Проект предусматривает его увеличение на 8% в 2018 году, на 15% в 2019-м, на 15% в 2020-м и на 5% в 2021 году.

«В течение 17 лет WADA возглавляет борьбу с допингом в спорте в постоянно меняющейся и сложной среде, — сказал генеральный директор организации Оливье Ниггли. — Мы гордимся тем, что было достигнуто в условиях ограниченных ресурсов, но считаем, что можно и нужно сделать гораздо больше для укрепления доверия к антидопинговой системе. Дополнительное финансирование, которое мы стремимся обеспечить с помощью наших традиционных спонсоров и из частных источников, значительно увеличит масштаб и скорость работы WADA в обеспечении его основных видов деятельности».

Бюджет планируется утвердить на заседании совета учредителей WADA в мае 2018 года.