Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА

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Также на совещании будет заслушан доклад одного из двух независимых экспертов WADA, которые находятся в России. По итогам совещания комитет выступит с рекомендацией совету учредителей WADA, на котором будет рассмотрен вопрос относительно восстановления членства РУСАДА в организации.