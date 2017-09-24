Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание, на котором получит информацию об аудиторской проверке Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает
пресс-служба WADA.
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Также на совещании будет заслушан доклад одного из двух независимых экспертов WADA, которые находятся в России. По итогам совещания комитет выступит с рекомендацией совету учредителей WADA, на котором будет рассмотрен вопрос относительно восстановления членства РУСАДА в организации.
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