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24 сентября 2017, 22:50 | Прочие | Sports.kz

Девятый день Азиатских игр принес Казахстану 16 медалей

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Девятый игровой день для казахстанских спортсменов выдался урожайным — 16 медалей (5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). «Золото» выиграли Акерке Наурызбаева (кикбоксинг), Беймбет Канжанов, Айжан Жылкыбаева, Ажар Кенбеил и Зере Бектаскызы (все — самбо), серебряными призерами стали Асылбек Смаилов, Аккал Отебек (оба — самбо), Адиль Каскабай (плавание), Габит Толепбай и Эльмира Сыздыкова (оба — борьба), «бронзу» завоевали Динара Садуакасова (шахматы), Айгерим Рахатова (кикбоксинг), Ербол Алдухан, Жадыра Пайыз (оба — самбо), Жигер Закиров и Бакдаулет Алментай (оба — борьба).

Удачное выступление казахстанцев в воскресенье позволило сборной подняться на пятое место в медальном зачете — теперь у нее 65 медалей (20−18−27).

Медальный зачет (24 сентября):
1. Туркменистан — 206 (79−58−69)
2. Китай — 61 (23−21−17)
3. Иран — 89 (22−18−49)

5. Казахстан — 65 (20−18−27).

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