Девятый день Азиатских игр принес Казахстану 16 медалей

Девятый игровой день для казахстанских спортсменов выдался урожайным — 16 медалей (5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых). «Золото» выиграли Акерке Наурызбаева (кикбоксинг), Беймбет Канжанов, Айжан Жылкыбаева, Ажар Кенбеил и Зере Бектаскызы (все — самбо), серебряными призерами стали Асылбек Смаилов, Аккал Отебек (оба — самбо), Адиль Каскабай (плавание), Габит Толепбай и Эльмира Сыздыкова (оба — борьба), «бронзу» завоевали Динара Садуакасова (шахматы), Айгерим Рахатова (кикбоксинг), Ербол Алдухан, Жадыра Пайыз (оба — самбо), Жигер Закиров и Бакдаулет Алментай (оба — борьба).

Удачное выступление казахстанцев в воскресенье позволило сборной подняться на пятое место в медальном зачете — теперь у нее 65 медалей (20−18−27).



Медальный зачет (24 сентября):

1. Туркменистан — 206 (79−58−69)

2. Китай — 61 (23−21−17)

3. Иран — 89 (22−18−49)

…

5. Казахстан — 65 (20−18−27).