Из-за чего Трамп поссорился со звездами спорта
На Дональда Трампа всё чаще обрушивается критика со стороны спортсменов, поскольку они считают, что президент США «лезет в их дела». И ситуация только обостряется.
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В пятницу президент заявил, будто Национальная футбольная лига (НФЛ) должна исключить из своих рядов спортсменов, которые не стоят смирно во время исполнения американского гимна.
Многие игроки лиги, в том числе звезда баскетбола Леброн Джеймс, в ответ заметили, что комментарии главы государства кажутся им по меньшей мере оскорбительными.
Но тот и не думал извиняться — как и сбавлять обороты критики.
Что сказал Трамп?
На пятничном митинге в Алабаме Трамп заявил, что игроки НФЛ, которые устроили протест во время звучания государственного гимна, должны быть изгнаны самими их командами — так он прокомментировал желание игроков привлечь внимание к случаям межрасового насилия в стране.
Первым такую неоднозначную «традицию» заложил в прошлом году теперь уже бывший квотербек команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник.
«Разве вы не хотели бы, чтобы хоть один из этих боссов НФЛ, узнав, что
Как ответила НФЛ?
Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют «неуместное отсутствие уважения [к игрокам]».
Однако президент позднее контрактаковал в «Твиттере».
«Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]», — написал Трамп.
Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто «заткнуться и сыграть».
Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были «пощечиной
Кто еще солидарен к критикой в адрес Трампа?
В ночь на субботу Брюс Максвелл из команды «Окленд Атлетикс» стал первым игроком бейсбольной Высшей лиги, который встал на колени в знак протеста во время исполнения государственного гимна, подражая тому самому жесту Колина Каперника.
Максвелл — сын военного. По сообщениям СМИ, он родился на армейской базе. Бейсболист сказал репортеру, что преклонил колени ради людей, у которых нет возможности быть услышанными.
Джед Йорк — председатель правления клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс», где раньше играл Каперник, — сказал, что и впредь будет стоять на стороне своих игроков.
«Бездушные и оскорбительные комментарии нашего президента противоречат основаниям, на которых стоит эта страна», — заявил спортивный менеджер.
От многих спортивных боссов не было никаких комментариев, в том числе от владельца «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсона — успешного бизнесмена и донора кампании Трампа, который стал послом США в Великобритании.
Зато мать Каперника — Тереза — присоединилась к критикам президента. Переосмыслив фразу Трампа о «сукином сыне», она написала: «Видимо, я в таком случае — гордая сука».
В субботу Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпионов этого сезона — калифорнийской баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз», после того как один из её игроков Стивен Карри сказал, что не хочет ехать.
Карри — лучший игрок НБА 2015 года — обтекаемо заметил, что он и другие его коллеги не поддерживают того, чего Трамп «и сказал, и не сказал вовремя».
«Поездка в Белый дом считается большой честью для команды», — написал в «Твиттере» Трамп. — Стивен Карри колеблется, поэтому приглашение отозвано".
В ответ троекратный чемпион НБА Леброн Джеймс назвал президента «задницей».
«Стивен Карри уже сказал, что не едет. Значит, и приглашение уже не действует. Поездка в Белый дом считалась честью, Заставьте их вставать [ во время исполнения гимна ]», — резко ответил Джеймс Трампу в «Твиттере».
Отставная суперзвезда баскетбола,
«Президент, чьё имя вызывает сумятицу и гнев, чьи слова сеют разногласия и ненависть, Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]», — считает Брайант.
Между тем, менеджмент «Голден Стэйт Уорриорз» сообщает, что их команду «совершенно точно» не пригласили в Белый дом, зато её игроки решили поехать в Вашингтон по собственной инициативе — чтобы «отпраздновать равенство, разнообразие и инклюзивность».
Руководитель НБА Адам Сильвер сказал, что расстроен тем, как у клуба не сложилось с приездом на президентский приём, но открытость игроков при выражении своей точки зрения вызвала в нём «чувство гордости».
Интересно, что университетская баскетбольная команда «Северная Каролина Тар Хилз» тоже не поедет в Белый дом, чтобы отметить свою победу, хотя их и пригласили.
«Трамп знает свою аудиторию»
Анализ Энтони Зуркера, корреспондента
На пятничном митинге в Алабаме Дональд Трамп выступал почти полтора часа. Аудитория в 10 тысяч человек была в восторге, но помимо привычных нападок на Северную Корею и Хиллари Клинтон, больше всего аплодисментов сорвала гневная отповедь президента в адрес «любого сукина сына» из НФЛ, который не встаёт во время исполнения государственного гимна.
Толпа оживилась, и президент продолжил в том же духе, жалуясь на недавние изменения правил: когда было доказано влияние ударов мяча по голове на долговременные травмы мозга игроков, их стали наказывать за чрезмерно сильные броски в игре.
В субботу утром президент снова зашёл в «Твиттер», чтобы в нескольких строчках выразить своё недовольство НФЛ и спортсменами в других видах спорта, которые, возможно, резко реагировали на его более ранние комментарии.
Это бой, которым Трамп наслаждается. Он знает, что его сторонники будут приходить в восторг всякий раз, когда он подвергает сомнению патриотизм состоятельных спортсменов.
Его пассажи о сокращении налогов и реформах здравоохранения в пятницу вечером не принесли ожидаемого эффекта. Никто не реагировал особо бурно, когда он говорил о неожиданных соглашениях его партии с демократами.
Президент знает свою аудиторию. И знает, когда нужно сменить тему.
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