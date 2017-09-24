Из-за чего Трамп поссорился со звездами спорта

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В пятницу президент заявил, будто Национальная футбольная лига (НФЛ) должна исключить из своих рядов спортсменов, которые не стоят смирно во время исполнения американского гимна.

Многие игроки лиги, в том числе звезда баскетбола Леброн Джеймс, в ответ заметили, что комментарии главы государства кажутся им по меньшей мере оскорбительными.

Но тот и не думал извиняться — как и сбавлять обороты критики.

Что сказал Трамп?

На пятничном митинге в Алабаме Трамп заявил, что игроки НФЛ, которые устроили протест во время звучания государственного гимна, должны быть изгнаны самими их командами — так он прокомментировал желание игроков привлечь внимание к случаям межрасового насилия в стране.

Первым такую неоднозначную «традицию» заложил в прошлом году теперь уже бывший квотербек команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/Kaepernick7">@Kaepernick7</a>,<br>As a History teacher, I can say w/ certainty that children will be learning about you and your activism in the future. <a href="https://t.co/pfMYxfC1yR">pic.twitter.com/pfMYxfC1yR</a></p>— Nicholas A. Ferroni (@NicholasFerroni) <a href="https://twitter.com/NicholasFerroni/status/911727129452253184">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Разве вы не хотели бы, чтобы хоть один из этих боссов НФЛ, узнав, что кто-то не уважает наш флаг, не сказал: «Уведите этого сукиного сына с поля прямо сейчас… Он уволен», — сказал он под крики горячо одобряющей толпы.

Как ответила НФЛ?

Руководитель НФЛ Роджер Гуделл в ответ опубликовал заявление, в котором говорится, что такие провоцирующие комментарии демонстрируют «неуместное отсутствие уважения [к игрокам]».

Однако президент позднее контрактаковал в «Твиттере».

«Роджер Гуделл из НФЛ только что попытался оправдать вопиющее неуважение, котрое некоторые игроки проявляют по отношению к нашей стране. Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]», — написал Трамп.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Roger Goodell of NFL just put out a statement trying to justify the total disrespect certain players show to our country.Tell them to stand!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911718138747727872">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ассоциация игроков НФЛ заявила, что президент пересек черту, по сути требуя от игроков просто «заткнуться и сыграть».

Президент ассоциации Эрик Уинстон сказал, что комментарии Трампа были «пощечиной героям-правозащитникам прошлого и настоящего».

Кто еще солидарен к критикой в адрес Трампа?

В ночь на субботу Брюс Максвелл из команды «Окленд Атлетикс» стал первым игроком бейсбольной Высшей лиги, который встал на колени в знак протеста во время исполнения государственного гимна, подражая тому самому жесту Колина Каперника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A's catcher Bruce Maxwell becomes the first MLB player to kneel for the national anthem. <a href="https://t.co/oFnOdpY2tX">pic.twitter.com/oFnOdpY2tX</a></p>— SI MLB (@si_mlb) <a href="https://twitter.com/si_mlb/status/911762052171141120">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Максвелл — сын военного. По сообщениям СМИ, он родился на армейской базе. Бейсболист сказал репортеру, что преклонил колени ради людей, у которых нет возможности быть услышанными.

Джед Йорк — председатель правления клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс», где раньше играл Каперник, — сказал, что и впредь будет стоять на стороне своих игроков.

«Бездушные и оскорбительные комментарии нашего президента противоречат основаниям, на которых стоит эта страна», — заявил спортивный менеджер.

От многих спортивных боссов не было никаких комментариев, в том числе от владельца «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсона — успешного бизнесмена и донора кампании Трампа, который стал послом США в Великобритании.

Зато мать Каперника — Тереза — присоединилась к критикам президента. Переосмыслив фразу Трампа о «сукином сыне», она написала: «Видимо, я в таком случае — гордая сука».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Guess that makes me a proud bitch!</p>— Teresa Kaepernick (@B4IleaveU) <a href="https://twitter.com/B4IleaveU/status/911436659907948544">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В субботу Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпионов этого сезона — калифорнийской баскетбольной команды «Голден Стэйт Уорриорз», после того как один из её игроков Стивен Карри сказал, что не хочет ехать.

Карри — лучший игрок НБА 2015 года — обтекаемо заметил, что он и другие его коллеги не поддерживают того, чего Трамп «и сказал, и не сказал вовремя».

«Поездка в Белый дом считается большой честью для команды», — написал в «Твиттере» Трамп. — Стивен Карри колеблется, поэтому приглашение отозвано".

Стивен Карри AP 2017

В ответ троекратный чемпион НБА Леброн Джеймс назвал президента «задницей».

«Стивен Карри уже сказал, что не едет. Значит, и приглашение уже не действует. Поездка в Белый дом считалась честью, Заставьте их вставать [ во время исполнения гимна ]», — резко ответил Джеймс Трампу в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">U bum <a href="https://twitter.com/StephenCurry30">@StephenCurry30</a> already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!</p>— LeBron James (@KingJames) <a href="https://twitter.com/KingJames/status/911610455877021697">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отставная суперзвезда баскетбола, олимпиец-медалист Коби Брайант также написал твит в его поддержку.

«Президент, чьё имя вызывает сумятицу и гнев, чьи слова сеют разногласия и ненависть, Заставьте их вставать [во время исполнения гимна]», — считает Брайант.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/hashtag/POTUS?src=hash">#POTUS</a> whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again"</p>— Kobe Bryant (@kobebryant) <a href="https://twitter.com/kobebryant/status/911642295488753665">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Между тем, менеджмент «Голден Стэйт Уорриорз» сообщает, что их команду «совершенно точно» не пригласили в Белый дом, зато её игроки решили поехать в Вашингтон по собственной инициативе — чтобы «отпраздновать равенство, разнообразие и инклюзивность».

Руководитель НБА Адам Сильвер сказал, что расстроен тем, как у клуба не сложилось с приездом на президентский приём, но открытость игроков при выражении своей точки зрения вызвала в нём «чувство гордости».

Интересно, что университетская баскетбольная команда «Северная Каролина Тар Хилз» тоже не поедет в Белый дом, чтобы отметить свою победу, хотя их и пригласили.

Пресс-представитель клуба объяснил отказ тем, что обе стороны не смогли найти оптимальную дату, которая бы всех устраивала.

«Трамп знает свою аудиторию»

Анализ Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Северной Америке.

На пятничном митинге в Алабаме Дональд Трамп выступал почти полтора часа. Аудитория в 10 тысяч человек была в восторге, но помимо привычных нападок на Северную Корею и Хиллари Клинтон, больше всего аплодисментов сорвала гневная отповедь президента в адрес «любого сукина сына» из НФЛ, который не встаёт во время исполнения государственного гимна.

Толпа оживилась, и президент продолжил в том же духе, жалуясь на недавние изменения правил: когда было доказано влияние ударов мяча по голове на долговременные травмы мозга игроков, их стали наказывать за чрезмерно сильные броски в игре.

В субботу утром президент снова зашёл в «Твиттер», чтобы в нескольких строчках выразить своё недовольство НФЛ и спортсменами в других видах спорта, которые, возможно, резко реагировали на его более ранние комментарии.

Это бой, которым Трамп наслаждается. Он знает, что его сторонники будут приходить в восторг всякий раз, когда он подвергает сомнению патриотизм состоятельных спортсменов.

Его пассажи о сокращении налогов и реформах здравоохранения в пятницу вечером не принесли ожидаемого эффекта. Никто не реагировал особо бурно, когда он говорил о неожиданных соглашениях его партии с демократами.

Президент знает свою аудиторию. И знает, когда нужно сменить тему.