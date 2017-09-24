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24 сентября 2017, 19:58 | Прочие | ТАСС

Исполком WADA сохранил текущие требования восстановления РУСАДА

ПАРИЖ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил без изменений пункты дорожной карты по приведению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с кодексом организации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Вопрос восстановления РУСАДА будет поднят на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет 16 ноября в Сеуле.

«Мы подтвердили, что продолжаем следовать всем пунктам дорожной карты», — сказал Ниггли.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена Григорий Родченков перед исполкомом заявил, что на заседании в Париже WADA может отказаться от своих требований по признанию Россией ответственности за государственную систему поддержки допинга. Признание выводов Макларена — одно из требований организации в вопросе восстановления РУСАДА.
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