WADA приняло решение не переносить свою штаб-квартиру из Монреаля

Такое решение было принято исполнительным комитетом организации после презентации, представленной канадской делегацией в воскресенье в Париже. Стороны условились «улучшить» соглашение между WADA и Монреалем, которое истекает в 2021 году, а до ноября договориться о долгосрочном контракте до 2031 года.

Заседание исполкома WADA проходит в воскресенье в Париже.