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24 сентября 2017, 18:53 | Прочие | ТАСС

WADA приняло решение не переносить свою штаб-квартиру из Монреаля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства (WADA) останется в Монреале. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.

Такое решение было принято исполнительным комитетом организации после презентации, представленной канадской делегацией в воскресенье в Париже. Стороны условились «улучшить» соглашение между WADA и Монреалем, которое истекает в 2021 году, а до ноября договориться о долгосрочном контракте до 2031 года.

Заседание исполкома WADA проходит в воскресенье в Париже.

WADA было создано в 1999 году. Штаб-квартира организации располагается в Монреале с 2001 года.
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