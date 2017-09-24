WADA приняло решение не переносить свою штаб-квартиру из Монреаля
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/.
Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства (WADA) останется в Монреале. Об этом сообщает издание Montreal Gazette.
Такое решение было принято исполнительным комитетом организации после презентации, представленной канадской делегацией в воскресенье в Париже. Стороны условились «улучшить» соглашение между WADA и Монреалем, которое истекает в 2021 году, а до ноября договориться о долгосрочном контракте до 2031 года.
Заседание исполкома WADA проходит в воскресенье в Париже.
WADA было создано в 1999 году.
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