Казахстан опустился на шестое место после восьми дней Азиатских игр

В восьмой игровой день казахстанские спортсмены завоевали три медали — по одной каждого достоинства. «Золото» выиграл Павел Воржев, «серебро» — Артем Захаров (оба — велотрек), «бронзу» — Ауезхан Курбанкулов (борьба на поясах).



В медальном зачете сборная Казахстана идет на шестом месте, имея 49 медалей (15−13−21).



Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 193 (77−54−62)

2. Иран — 77 (19−15−43)

3. Узбекистан — 89 (16−26−47).