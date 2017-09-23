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23 сентября 2017, 22:54 | Прочие | Sports.kz

Казахстан опустился на шестое место после восьми дней Азиатских игр

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

В восьмой игровой день казахстанские спортсмены завоевали три медали — по одной каждого достоинства. «Золото» выиграл Павел Воржев, «серебро» — Артем Захаров (оба — велотрек), «бронзу» — Ауезхан Курбанкулов (борьба на поясах).

В медальном зачете сборная Казахстана идет на шестом месте, имея 49 медалей (15−13−21).

Тройка выглядит так:
1. Туркменистан — 193 (77−54−62)
2. Иран — 77 (19−15−43)
3. Узбекистан — 89 (16−26−47).

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