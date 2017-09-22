Казахстан выиграл пять золотых медалей за день на Азиатских играх

Седьмой игровой день принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых. «Золото» выиграли Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах), Адиль Каскабай (плавание), Асем Садыкова (тяжелая атлетика), Павел Воржев и мужская команда Казахстана (велотрек), «бронзу» — Алихан Каранеев (бильярд), мужская команда Казахстана (плавание), Сергей Пономарев (велотрек) и Ульжан Дюсембаева (борьба на поясах).



После семи дней сборная Казахстана с 46 наградами (14−12−20) занимает пятое место в медальном зачете.



Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 175 (69−51−55)

2. Иран — 66 (17−14−35)

3. Узбекистан — 77 (16−19−42).