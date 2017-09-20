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20 сентября 2017, 22:34 | Прочие | Sports.kz

Казахстан опустился на четвертое место после пяти дней Азиатских игр

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Пятый день соревнований принес Казахстану восемь медалей — одну золотую, две серебряные и пять бронзовых. «Золото» выиграл Айдос Кулманбетов (борьба на поясах), серебряными призерами стали Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах) и Ернар Чимбаев (бильярд), «бронза» у Бекбола Нурланулы, Ерсултана Музаппарова (оба — борьба на поясах), Намика Нефталиева, Ерканата Оспана и Алмаза Сарсенбекова (все — муай-тай).

После пяти дней сборная Казахстана с 30 медалями (7−8−15) занимает четвертое место в медальном зачете.

Тройка выглядит так:
1. Туркменистан — 127 (53−37−37)
2. Иран — 39 (10−6−23)
3. Узбекистан — 57 (7−16−34).

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