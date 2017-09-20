Символично, что все три знаковых события произойдут в день рождения великого вратаря Льва Яшина.

День 22 октября 2017 года войдет в историю проекта «ВТБ Арена парк» и всей Москвы. Впервые за последние 10 лет за строительные ограждения попадут москвичи, не являющиеся ни сотрудниками компании, ни строителями. Динамовские ветераны и болельщики, а также журналисты станут свидетелями запуска первых готовых составляющих проекта: комплекса зданий «Хаятт», корпуса № 3 бизнес-квартала «Арена парк», который возведен специально для штаб-квартиры ВФСО «Динамо», и футбольного стадиона — сердца спортивно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

Бизнес-отель премиум-класса «Хаятт Ридженси Москва Петровский парк» и прилегающий к нему 2-й корпус апартаментов с отельным обслуживание начнут свою работу в тестовом режиме.

3-й корпус бизнес-центра, получивший ЗОС и разрешение на ввод в эксплуатацию, будет передан ВФСО «Динамо», где планируется размещение штаб-квартиры общества.

Стадион продемонстрирует готовность газонного покрытия и трибун. Ворота нового футбольного поля будут готовы принять первые голы от трех поколений динамовцев: ветеранов, действующих игроков и учащихся футбольной академии Динамо имени Льва Яшина.