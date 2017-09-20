22 октября завершится первая очередь строительства стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина»
22 октября завершится первая очередь строительства проекта «ВТБ Арена парк»: комплекса зданий «Хаятт», корпуса № 3
бизнес-центра «Арена-парк» и футбольного стадиона.
Символично, что все три знаковых события произойдут в день рождения великого вратаря Льва Яшина.
День 22 октября 2017 года войдет в историю проекта «ВТБ Арена парк» и всей Москвы. Впервые за последние 10 лет за строительные ограждения попадут москвичи, не являющиеся ни сотрудниками компании, ни строителями. Динамовские ветераны и болельщики, а также журналисты станут свидетелями запуска первых готовых составляющих проекта: комплекса зданий «Хаятт», корпуса № 3
3-й корпус
Стадион продемонстрирует готовность газонного покрытия и трибун. Ворота нового футбольного поля будут готовы принять первые голы от трех поколений динамовцев: ветеранов, действующих игроков и учащихся футбольной академии Динамо имени Льва Яшина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter