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20 сентября 2017, 7:04 | Прочие | Комсомольская правда

Уфа пробежит «Кросс наций-2017»

Спортсменам и любителям предстоит пробежать 2 км.

В предстоящий четверг, 21 сентября, в парке культуры и отдыха Кашкадан, что в уфимском микрорайоне Сипайлово, соберутся спортсмены и любители бега. Башкирская столица пробежит «Кросс наций-2017». Участница предстоит преодолеть дистанцию в 2 км.

— В 13.30 начнется прием заявок. Далее стартуют забеги юношей, девушек, студентов и студенток сузов и вузов, а завершат кросс спортивные коллективы и все желающие старше 18 лет, — уточнили организаторы.

Победителям вручат грамоты, медали и кубки от городской администрации.
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