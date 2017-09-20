Информатор WADA легкоатлет Дмитриев хочет остаться в Германии
Допинг-информатор WADA Андрей Дмитриев прибыл в Германию, где хочет остаться, сообщает sportschau.de.
Отмечается, что с начала сентября Дмитриев находится на
Ранее в интервью телеканалу ARD в январе 2017 года бегун открыто обвинил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в игнорировании
Спортсмен хотел остаться в России и активно выступал за «чистый спорт», однако был вынужден покинуть страну
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