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20 сентября 2017, 0:03 | Прочие | Газета.Ру

Информатор WADA легкоатлет Дмитриев хочет остаться в Германии

Допинг-информатор WADA Андрей Дмитриев прибыл в Германию, где хочет остаться, сообщает sportschau.de.

Отмечается, что с начала сентября Дмитриев находится на юго-западе Германии, где чувствует себя в безопасности.

Ранее в интервью телеканалу ARD в январе 2017 года бегун открыто обвинил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в игнорировании допинг-санкций, продемонстрировав видеоматериал с тренировки, которую проводил отстраненный тренер Владимир Казарин.

Спортсмен хотел остаться в России и активно выступал за «чистый спорт», однако был вынужден покинуть страну из-за враждебного отношения к себе.
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