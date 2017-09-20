Информатор WADA легкоатлет Дмитриев хочет остаться в Германии

Отмечается, что с начала сентября Дмитриев находится на юго-западе Германии, где чувствует себя в безопасности.

Ранее в интервью телеканалу ARD в январе 2017 года бегун открыто обвинил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в игнорировании допинг-санкций, продемонстрировав видеоматериал с тренировки, которую проводил отстраненный тренер Владимир Казарин.