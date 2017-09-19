Казахстан поднялся на третье место после четырех дней Азиатских игр

В первый день полуфинальных матчей на Кубке мира по шахматам в Тбилиси обе партии завершились вничью. Армянский гроссмейстер Левон Аронян не смог выиграть белыми у француза Максима Вашье-Лаграва, а китаец Дин Лижэнь форсировал черными ничейный результат с американцем Уэсли Со.