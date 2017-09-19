Казахстан поднялся на третье место после четырех дней Азиатских игр
Четвертый день V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде (Туркменистан) принес Казахстану десять медалей — три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы», сообщает Sports.kz.
Золотые медали выиграли Элина Михина (бег, 400 метров), Виктория Зябкина (бег, 60 метров) и Ольга Рыпакова (тройной прыжок), серебряными призерами стали Ерсултан Музаппаров, Перизат Жакыпбекова (оба — борьба на поясах) и Мария Овчинникова (тройной прыжок), «бронзу» завоевали Дидар Сатбаев (борьба на поясах), Михаил Литвин (бег, 400 метров), Ольга Сафронова (бег, 60 метров) и Галина Дуванова (джиу-джитсу).
После четырех дней Казахстан расположился на третьей позиции в медальном зачете.
Тройка выглядит так:
1. Туркменистан — 89 (43−28−18)
2. Иран — 26 (7−4−15)
3. Казахстан — 22 (6−6−10).
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