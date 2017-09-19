В Омске открыли три спортплощадки для сдачи норм ГТО

Три спортплощадки — комплексы для сдачи норм ГТО открыли в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Площадки построили в лицее № 143, школах № 109 и № 160. На спортплощадках школьники смогут после уроков заниматься спортом, а также готовиться к сдаче норм ГТО.

«Наши учреждения славятся своими спортивными успехами. Многие ребята показывают хорошие результаты. Каждый спортсмен должен быть в отличной физической форме и иметь возможность для беспрепятственных тренировок, — отметила директор департамента образования мэрии Омска Екатерина Спехова. — Новые площадки помогут ребятам достигать новых вершин в спорте».

Площадки в образовательных учреждениях № 109 и № 143 оборудованы современным стойким синтетическим покрытием и спортивными снарядами для тренировок. Комплексы включают в себя две параллельно установленные полосы препятствий. Также на территории школы № 109 построена дополнительная спортивная площадка, на которой можно играть в баскетбол и волейбол.

Отметим, что спортивные площадки были построены по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».