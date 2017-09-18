Около 24 тысяч южноуральцев приняли участие в «Кроссе нации»

На Южном Урале соревнования проходили на территории трех муниципальных образований — в Челябинске (лесопарковая зона за памятником И. В. Курчатову), в Магнитогорске и Златоусте. По словам руководителя региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского комплекса ГТО Александра Беленкова, в Челябинске на старт вышло более 8 тысяч человек, в городах области еще минимум 11−12 тысяч.

На открытии соревнований в областном центре участников приветствовал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, отметили в пресс-службе ведомства.

«Отрадно, что столько людей просто пришли поучаствовать в этом Всероссийском забеге, показать свою приверженность к здоровому образу жизни. Это становится хорошей традицией», — отметил глава регионального минспорта. Он предположил, что по участников область может войти в четверку лучших среди всех 85 регионов.

Дистанции спортивных забегов варьировались от тысячи до 12 тысяч метров.

В Челябинске участников «Кросса нации» поддерживал дельфин — талисман Кубка губернатора по водному поло среди женских команд. «Хоть он и не занял первого места, но отлично справился с тем, что поддерживал всех участников забега», — написали на странице чемпионата в соцсети.

В Магнитогорске на старт легкоатлетического кросса «Золотая осень», который проводился в рамках всероссийского дня бега «Кросс наций», вышли более пяти тысяч магнитогорцев. «В 13 забегах приняли участие как спортсмены-профессионалы, так и любители всех возрастов. Самому юному легкоатлету два года, самому возрастному — 77», — рассказали в администрации Магнитогорска. Победителем среди мужчин 18−39 лет стал магнитогорский биатлонист Павел Тихонов, среди женщин 18−35 лет лучшее время показала Наталья Тихонова.