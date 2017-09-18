Около 24 тысяч южноуральцев приняли участие в «Кроссе нации»
Около 24 тысяч любителей спорта и здорового образа в Челябинской области приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который прошел 16 сентября.
На Южном Урале соревнования проходили на территории трех муниципальных образований — в Челябинске (лесопарковая зона за памятником И. В. Курчатову), в Магнитогорске и Златоусте. По словам руководителя региональной дирекции
На открытии соревнований в областном центре участников приветствовал министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, отметили в
«Отрадно, что столько людей просто пришли поучаствовать в этом Всероссийском забеге, показать свою приверженность к здоровому образу жизни. Это становится хорошей традицией», — отметил глава регионального минспорта. Он предположил, что по участников область может войти в четверку лучших среди всех 85 регионов.
Дистанции спортивных забегов варьировались от тысячи до 12 тысяч метров.
В Челябинске участников «Кросса нации» поддерживал дельфин — талисман Кубка губернатора по водному поло среди женских команд. «Хоть он и не занял первого места, но отлично справился с тем, что поддерживал всех участников забега», — написали на странице чемпионата в соцсети.
В Магнитогорске на старт легкоатлетического кросса «Золотая осень», который проводился в рамках всероссийского дня бега «Кросс наций», вышли более пяти тысяч магнитогорцев. «В 13 забегах приняли участие как
Продолжил праздник легкой атлетики
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