«Кросс нации» пробежали 50 тысяч человек в Екатеринбурге

«От площади им. Кирова стартовали соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году мероприятие проходило в поддержку грядущего Чемпионата мира по футболу. По этому случаю послы Чемпионата мира, юные футболисты города и области пробежали дистанцию в символике чемпионата», — пишет «ФедералПресс».

Поучаствовать в массовом забеге мог любой желающий, в этом году бегуны преодолели основную дистанцию длиной более 2000 метров. Для кросса в субботу с 9.30 до 14.30 была перекрывали центральную дорогу на проспекте Ленина — от ГУКа УрФУ до моста на улице Восточной. Отдельные соревнования состоялись у клуба любителей бега и среди семей города.

«Сегодня замечательная погода и наверняка замечательное у всех настроение у всех. Я желаю всем получить настоящее удовольствие, заряд здоровья и бодрости. Пробежать и обязательно добежать во славу нашего замечательного города, нашей замечательной области и нашей любимой России», — заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Ежегодно в городах по всей стране собираются десятки тысяч бегунов: школьники и студенты, горожане и профессиональные спортсмены, олимпийские и паралимпийские спортсмены. В Екатеринбурге в 2016 году в кроссе принимали участие также свыше 50 тыс. человек.