Международный марафон в Уфе пробежали 3,5 тысячи человек из пяти стран мира

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17 сентября в Уфе в третий раз прошел международный марафон. Его участниками стали более 3000 спортсменов из 250 городов России и пяти стран мира.

Традиционно, программой марафона было предусмотрено четыре дистанции — классические 42,2 километра, 21,1 км, 10 км и 3 км. Маршрут был проложен по интересным и значимым для города историческим местам — мимо памятника Салавата Юлаева, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму. Финиш забегов состоялся на стадионе «Динамо», где в течение всего дня для зрителей и болельщиков проходила развлекательная программа.

Организаторы марафона предприняли в этом году беспрецедентные меры безопасности. По трассе выезды из всех дворов в частном секторе были перекрыты бетонными блоками, а в районах с многоэтажной застройкой — спецтехникой. Все, кто хотел попасть в стартовый городок, должны были пройти через металлоискатели.

Победителем марафона стал спортсмен из Уфы Арсель Фасхетдинов. Он показал очень неплохой результат — 2 часа 24 минуты 12 секунд.

Вторым прибежал Алексей Ширшов (Оренбург), результат — 2 часа 25 минуты 10 секунд.

На третьем месте с результатом 2 часа 30 минут 51 секунда — Марат Абубакиров из поселка Тюльган (Оренбургская область).

Среди женщин быстрее всех оказалась пермячка Ольга Дедова. Она преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 40 минут 22 секунды. На втором месте — Татьяна Тесленко из Челябинска. Третье место заняла уфимка Юля Фатхуллина.

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Всего марафонскую дистанцию преодолели 275 человек.

В этот день многие смогли установить свои лучшие результаты — помогла и погода, и сам рельеф дистанции (трасса уфимского марафона без больших спусков и подъемов). Для спортсменов были оборудованы точки питания, где всех обеспечивали бананами и апельсинами, а также водой «Красный ключ». Также воду вручали всем марафонцам и на финише.

Нужно отметить, что с каждым марафоном меняется отношение людей к бегущим. Если три года назад многие уфимцы воспринимали их как людей, которые создают транспортные проблемы из-за перекрытия проезжих частей, то теперь все больше горожан приходят посмотреть и поболеть. В этот раз вдоль дистанции расположились несколько тысяч зрителей.

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