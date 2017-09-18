Новосибирск может принять соревнования юных соотечественников

Об этом «ФедералПресс» сообщил руководитель федерального проекта «Детский спорт» в Новосибирской области Александр Борматов.

Всемирные игры юных соотечественников впервые состоялись в 2015 году; в нынешнем году в Казани прошли уже третьи игры, в которых приняли участие около 500 детей из 48 стран мира. Нужно соблюсти лишь три условия, чтобы стать их участником: иметь возраст до 16 лет, владеть русским языком и заниматься спортом.

Как сообщил руководитель федерального проекта «Детский спорт» в Новосибирской области Александр Борматов, ранее игры проводились только в Казани и Сочи, но после успешного выступления команды Новосибирской области на II Всероссийском фестивале дворовых видов спорта в Ярославле, появилось предложение о проведении Всемирных игр юных соотечественников в Новосибирске, которое поддержала депутат Государственной Думы, легенда фигурного катания, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.

Необходимые условия для проведения форума — наличие международного аэропорта и развитая спортивная инфраструктура: этим критериям регион соответствует. Расходы делегаций берут на себя организаторы игр — Министерство спорта России и Россотрудничество.