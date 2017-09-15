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15 сентября 2017, 13:31 | Прочие | Спорт-Экспресс

Инженерные решения «АРМО-Групп» на «ВТБ Арене — центральном стадионе «Динамо» получили премию PROESTATE AWARDS-2017

Компания «АРМО-Групп» стала победителем в номинации «NEWSTYLE. Лучшие инженерные решения» с объектом «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» на конкурсе PROESTATE AWARDS-2017. «ВТБ Арена парк» поздравляет своих коллег с успехом!

Инженерные решения АРМО-Групп на ВТБ Арене — центральном стадионе Динамо получили премию PROESTATE AWARDS-2017 - Фото Увеличить
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В рамках проекта «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» компания «АРМО-Групп» занимается проектированием инфраструктурных и инженерных систем (механические, электрические, слаботочные) и их интеграцией в единую систему управления. Внедряемые решения являются уникальными на российском рынке, так как объект объединяет под одной крышей 208 тыс. м. кв.: футбольное поле, многофункциональную арену и находящиеся под ними торгово-развлекательный центр и паркинг. Помимо высокотехнологичных интегрированных инженерных решений на объекте представлены «зеленые» энерго-эффективные системы, позволяющие снизить в дальнейшем расходы на эксплуатацию объекта и обеспечивающие его гармоничное существование в городской среде.

Уникальной особенностью проекта является возможность арены принимать различные конфигурации — например, хоккейную, баскетбольную, боксерскую, концертную. Это требовало сверхточного расчета в создании инженерной инфраструктуры. Для решения данной задачи компания «АРМО-Групп» провела цифровое моделирование различных климатических режимов на объекте, на основании которого было разработано и реализовано инженерное решение трансформации арены и ее климатических параметров под заданные режимы функционирования. Это означает, что будущим зрителям и участникам соревнований и мероприятий будет комфортно независимо от того, будет на арене лед или ринг.

В составе инженерных решений на объекте «ВТБ Арена — Центральный Стадион «Динамо», номинированных на премию PROESTATE AWARDS-2017 «АРМО-Групп», особо стоит отметить системы безопасности, которые были спроектированы на основе проведенного компанией цифрового моделирования (CFD) чрезвычайных ситуаций. «АРМО-Групп» также провела полный цикл 3D BIM-моделирования всех инженерных систем здания от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию, что впервые реализовано для объекта подобного масштаба и специфики в России.

Существенное внимание в рамках премии PROESTATE в номинации «NEWSTYLE. Лучшие инженерные решения» уделяется объектам и технологиям, задающим тренд в развитии отрасли. Инженерные решения «АРМО-Групп» и «ноу-хау» в области моделирования и реализации многофункциональных трансформируемых пространств являются уникальными на российском рынке и позволяют по-новому взглянуть на возможности торгово-развлекательных центров и спортивных объектов.

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов: «Размещение двух спортивных объектов под одной крышей — открытый футбольный стадион и крытая многофункциональная арена — на высоте 10 метров, с торговой галереей на первом уровне и подземным паркингом — это сложнейший проект с инжиниринговой точки зрения в том числе. Но в этом и его уникальность. Мы надеемся, что именно в таком виде “ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина” станет притягательной доминантой всего “ВТБ Арена парка”, привлечет интерес самой широкой публики, возродит былое величие района Динамо и станет новым символом Москвы».
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