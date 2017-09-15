Новый стадион откроют в Омске
Спортивный объект появится в микрорайоне «Береговой».
Новый междворовой стадион появится в Омске. Об этом сообщает
Торжественное открытие стадиона состоится 18 сентября в 11.30 в микрорайоне «Береговой» по адресу ул. Пролетарская, 3.
Междворовый стадион — это универсальное спортивное сооружение, оснащенное многофункциональными
Два подобных объекта уже существуют в Омске, они расположены на ул. Взлетной, 3а и в сквере
Отметим, что проект «Междворовый стадион» разработан департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города. Его цель — создание доступных условий для занятий физической культуры и спортом, максимально приближенных к месту жительства омичей.
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