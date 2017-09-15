Новый стадион откроют в Омске

Новый междворовой стадион появится в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественное открытие стадиона состоится 18 сентября в 11.30 в микрорайоне «Береговой» по адресу ул. Пролетарская, 3.

Междворовый стадион — это универсальное спортивное сооружение, оснащенное многофункциональными спортивно-игровыми площадками, гимнастическими городками или уличными тренажерными комплексами, а также детскими игровыми площадками.

Два подобных объекта уже существуют в Омске, они расположены на ул. Взлетной, 3а и в сквере Героев-авиаторов.

Отметим, что проект «Междворовый стадион» разработан департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города. Его цель — создание доступных условий для занятий физической культуры и спортом, максимально приближенных к месту жительства омичей.