Дельфин Кубка губернатора поддержит участников «Кросса нации»

Как сообщили агентству в министерства спорта области, маскот дельфина примет участие в символическом забеге на 1000 метров в лесопарковой зоне за памятником И. В. Курчатову в Челябинске. Кроме того, талисман будет подбадривать остальных участников массового забега своими фирменными движениями.

«Для нас очень почетно принять участие в соревнованиях. Это очень необычный эксперимент, — рассказал исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков. Он предположил, что маскот может не добежать до финиша, так как костюм довольно тяжелый. «Но в этих соревнованиях главное не победа, а участие. Советуем всем последовать примеру нашего дельфинчика», — обратился к южноуральцам Святослав Накоряков.

Как уже сообщало агентство, «Кросс нации» в Челябинской области пройдет на территории трех муниципальных образований — в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. По предварительным оценкам, на старт состязаний выйдут более 18 тысяч человек.

Дистанции спортивных забегов варьируются от тысячи до 12 тысяч метров. В состязаниях могут принять участие жители любых возрастов при наличии медицинской справки от врача или личной подписи о персональной ответственности о здоровье.

А через девять дней после массового забега — 25 сентября, — в Челябинске стартует международный Кубок губернатора по водному поло. Он будет проходить по 30 сентября на двух площадках: бассейн «Строитель» в Челябинске и бассейн «Уралочка» в Златоусте. За призы турнира будут бороться сборные Китая, Хорватии, Казахстана, Узбекистана, сборная России и команда «Динамо-Уралочка» Златоуста.