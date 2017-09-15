Евгений Тефтелев открыл в челябинском «Парке Гагарина» тренажерную площадку на открытом воздухе

Тренажерами можно пользоваться в любое время года, также все спортивные снаряды являются антивандальными.

Все эти тренажеры рассчитаны на разные весовые категории — как для детей, так и для взрослых. Также сюда могут приходить инвалиды — для них также здесь оборудованы тренажеры. Площадка будет освещаться круглый год, также здесь установили видеонаблюдение.

Это уже не первая площадка в Челябинске — ранее подобные установили в саду Победы и в парке Тищенко.