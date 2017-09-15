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15 сентября 2017, 11:31 | Прочие | Nakanune.ru

Евгений Тефтелев открыл в челябинском «Парке Гагарина» тренажерную площадку на открытом воздухе

В «Парке Гагарина» в Челябинске открылась тренажерная площадка на открытом воздухе — в торжественной церемонии принял участие глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Тренажерами можно пользоваться в любое время года, также все спортивные снаряды являются антивандальными.

Все эти тренажеры рассчитаны на разные весовые категории — как для детей, так и для взрослых. Также сюда могут приходить инвалиды — для них также здесь оборудованы тренажеры. Площадка будет освещаться круглый год, также здесь установили видеонаблюдение.

Это уже не первая площадка в Челябинске — ранее подобные установили в саду Победы и в парке Тищенко.
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