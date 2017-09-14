Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»
Дмитрий Черных был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске.
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Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске.
«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в 1983 в Москве», — рассказывает Валерий Китченко.
Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов
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