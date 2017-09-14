Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске.

«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в 1983 в Москве», — рассказывает Валерий Китченко.