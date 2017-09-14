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14 сентября 2017, 14:58 | Прочие | АиФ Челябинск

Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Дмитрий Черных был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске.

Дмитрий Черных был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске. Увеличить
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Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в Челябинске.

«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в 1983 в Москве», — рассказывает Валерий Китченко.

Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов учебно-методического комплекса «Искусство дзюдо — от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным президентом Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего совета Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской коллегии ФДР Алексеем Левицким.
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