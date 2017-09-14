9000 жителей Омской области выйдут на старт «Кросса нации-2017»

9000 жителей 12 районов региона выйдут на старт «Кросса нации-2017» 16 и 17 сентября, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Центром всероссийского забега в нашем регионе станет Калачинский район. При этом жители района завершат эстафету — остальные районы проведут свои мероприятия 16 сентября, а здесь забег начнётся 17 сентября в 12.00.

Так, в 10.00 стартуют Большеречье и Тюкалинск, в 11.00 — Тара, Крутинка, Одесское, Тевриз, Знаменское, Седельниково, Колосовка, Полтавка и Красноярка.

Дистанции для дошкольников составят от 150 до 300 м, для младших школьников — от 500 до 1200 м, основные дистанции начнутся от 2000 м.

Впервые Всероссийский день бега «Кросс наций» состоялся 13 лет назад — в 2004 году. Основную массу участников составляют члены спортклубов и воспитанники спортивных школ.