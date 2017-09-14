Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/others/30998402/
14 сентября 2017, 1:08 | Прочие | Р-Спорт

WADA подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 россиян

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 из 96 российских спортсменов, фигурировавших в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 из 96 российских спортсменов фигурировавших в докладе главы независимой комиссии <span class=error>WADA</span> Ричарда <span class=error>Макларена</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее о прекращении расследования против россиян сообщило издание The New York Times.

«На данный момент WADA получило 96 решений по делам от международных федераций, одно из них будет продолжено. В других 95 случаях федерации определили, что недостаточно доказательств по нарушениям антидопинговых правил, что было подтверждено независимым адвокатом. Мы решили не обжаловать эти решения», — говорится в заявлении WADA агентству «Р-Спорт».

«Мы понимаем, что ряд международных федераций рассматривают возможность о выдвижении дел. Руководство WADA обсудит расследование Макларена с членами исполкома 24 сентября», — также говорится в заявлении.

По итогам расследования Макларена о применении допинга в российском спорте заявлялось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Прочих видов спорта

Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото