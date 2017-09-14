WADA подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 россиян

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее о прекращении расследования против россиян сообщило издание The New York Times.

«На данный момент WADA получило 96 решений по делам от международных федераций, одно из них будет продолжено. В других 95 случаях федерации определили, что недостаточно доказательств по нарушениям антидопинговых правил, что было подтверждено независимым адвокатом. Мы решили не обжаловать эти решения», — говорится в заявлении WADA агентству «Р-Спорт».

«Мы понимаем, что ряд международных федераций рассматривают возможность о выдвижении дел. Руководство WADA обсудит расследование Макларена с членами исполкома 24 сентября», — также говорится в заявлении.