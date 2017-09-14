WADA подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 россиян
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность информации о прекращении расследования против 95 из 96 российских спортсменов, фигурировавших в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
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Ранее о прекращении расследования против россиян сообщило издание The New York Times.
«На данный момент WADA получило 96 решений по делам от международных федераций, одно из них будет продолжено. В других 95 случаях федерации определили, что недостаточно доказательств по нарушениям антидопинговых правил, что было подтверждено независимым адвокатом. Мы решили не обжаловать эти решения», — говорится в заявлении WADA агентству «Р-Спорт».
«Мы понимаем, что ряд международных федераций рассматривают возможность о выдвижении дел. Руководство WADA обсудит расследование Макларена с членами исполкома 24 сентября», — также говорится в заявлении.
По итогам расследования Макларена о применении допинга в российском спорте заявлялось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с
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