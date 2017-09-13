15 тысяч новосибирцев примут участие в «Кроссе наций»

Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, всероссийский бег «Кросс нации» состоится на площади Пименова около здания ГПНТБ. Спортсмены побегут по улице Кирова и Октябрьской магистрали.

Участие в забеге могут принять все желающие. У организаторов только одно условие: участник должен иметь справку от врача с разрешением на участие в мероприятии. В Новосибирске ожидается забег 3 тысяч человек. Еще 10−12 тысяч участников побегут в муниципальных образованиях региона.

Также Ахапов сообщил, что «Кросс нации» совпадает с чередой праздников, посвященным юбилею Новосибирской области, поэтому участники забега могут поучаствовать в других юбилейных мероприятиях, которые будут проходить в городе в этот день.

Для разных возрастных категорий предусмотрены различные дистанции. Так для самых младших участников предусмотрена дистанция в 1000 метров, а для самых заядлых спортсменов — 6000 метров. Награждение будет проводиться в соответствии с разными дистанциями.

Отметим, что «Кросс нации» — самый масштабный в России забег, который проводится с 2004 года. В нем принимают участие 85 субъектов региона.