В Перми перекроют центральные улицы из-за «Кросса Нации»

В Перми в субботу с 08:30 до 16:00, в связи с проведением «Кросса Нации», будут перекрыты следующие улицы:

— Комсомольский проспект на участке от улицы Белинского до улицы Чкалова в обоих направлениях, включая перекрестки с улицами Смирнова, Соловьева, Коминтерна и Клары Цеткин;

— улица Белинского по первой полосе движения от дома № 71 до дома № 74 на Комсомольском проспекте;

— по улице Смирнова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева;

— по улице Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;

— по улице Коминтерна от улицы Героев Хасана до Комсомольского проспекта;

— по улице Клары Цеткин от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.



Напомним, забег начнется у ДК им. Солдатова. Маршрут будет проходить по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная стороны), на участке от улицы Белинского до улицы Чкалова. Участникам предстоит пробежать 1,2 или 4 км. Спортсмены будут разделены по полу и возрасту.