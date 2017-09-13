В Перми перекроют центральные улицы из-за «Кросса Нации»
16 сентября краевая столица присоединиться к массовому всероссийскому забегу. Для обеспечения безопасности часть улиц будет перекрыта.
В Перми в субботу с 08:30 до 16:00, в связи с проведением «Кросса Нации», будут перекрыты следующие улицы:
— Комсомольский проспект на участке от улицы Белинского до улицы Чкалова в обоих направлениях, включая перекрестки с улицами Смирнова, Соловьева, Коминтерна и Клары Цеткин;
— улица Белинского по первой полосе движения от дома № 71 до дома № 74 на Комсомольском проспекте;
— по улице Смирнова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева;
— по улице Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;
— по улице Коминтерна от улицы Героев Хасана до Комсомольского проспекта;
— по улице Клары Цеткин от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.
Напомним, забег начнется у ДК им. Солдатова. Маршрут будет проходить по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная стороны), на участке от улицы Белинского до улицы Чкалова. Участникам предстоит пробежать 1,2 или 4 км. Спортсмены будут разделены по полу и возрасту.
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