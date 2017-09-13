В Петровском парке появится уникальное Арт-пространство

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Вместе с Центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, универсальной «ВТБ Ареной», торговым центром «Арена Плаза» и подземным паркингом на 700 с лишним машино-мест Арт-пространство образует спортивный и концертно-развлекательный комплекс в Петровском парке.

Историческим и культурным ядром будущего Арт-пространства станут спасенные УК «Динамо» барельефы выдающегося скульптора Сергея Меркурова, почти 80 лет украшавшие фасады Северной и Южной трибун стадиона.

Восстановительные работы над барельефами площадью свыше 100 квадратных метров заняли у реставраторов рекордные десять месяцев. Работа мастерской была организована прямо на территории реконструируемого стадиона практически без выходных и праздников. Вскоре будут изготовлены копии барельефов из фибробетона, которые займут привычные места на фасаде Северной и Южной трибун стадиона. Подлинники же украсят Арт-пространство, которое откроется одновременно со спортивным и концертно-развлекательным комплексом во втором квартале 2018 года.

Цитата История барельефов неразрывно связана с историей самого стадиона «Динамо» — первой крупной советской арены, построенной по проекту архитекторов Аркадия Лангмана и Лазаря Чериковера в 1928 году к Всесоюзной спартакиаде.

Барельефы же появились на фасадах Северной и Южной трибун в 1930 году. Долгие десятилетия они находились под открытым небом, снегом, дождями. Никакой серьезной реставрации не проводилось. Все ограничивалось обмазыванием цементом. По-настоящему заняться барельефами реставраторы смогли лишь после современной реконструкции стадиона «Динамо», начавшейся несколько лет назад.

Причем активная фаза реставрации началась 17 ноября 2016 года, а до этого барельефы были демонтированы и хранились в ящиках. Всего их было, как говорит руководитель реставрационной мастерской Инна Пчелова, 126, в которых хранилось около 7 тысяч фрагментов барельефов. А дальше началось чудо — внутри строящегося стадиона была создана специальная лаборатория, где сотрудники во главе с Пчеловой сначала изучали состояние барельефов в разобранном виде на специально изготовленных идеально горизонтальных столах, а затем собрали их во весь рост на опорно-монтажных конструкциях. Затем была сделана отливка копий, которые будут установлены на фасадах стадиона.

Подлинники же займут центральное место в Арт-пространстве. Как сказала Ольга Мягких, управляющий директор проекта «Арена парк ивентс», директор службы специальных программ Банка ВТБ, «спасенные барельефы Меркурова заслужили к себе исключительного внимания. Это будет своеобразный вариант выставки одной картины, в роли которой выступят легендарные рельефы».

Арт-пространство — важная составляющая проекта «ВТБ Арена парк». Кстати, на протяжении последних пяти лет усилиями УК «Динамо», Банка ВТБ, руководителя проекта «ВТБ Арена парк» Андрея Перегудова были бережно и достойно сохранены многочисленные артефакты — свидетели истории «Динамо», среди которых кубки, документы, личные вещи, фото- и видеоматериалы и прочие бесценные предметы. «Мы счастливы, что бесценные реликвии обретут своих хозяев в лице ВФСО “Динамо” и получат новую жизнь. Мы понимаем, как важно сохранить величие прославленного спортивного общества, отдать дань уважения достижениям легендарных спортсменов и перекинуть мостик между прошлым и будущим, — отметил Перегудов. — Нам очень дорого наследие “Динамо”. Мы практически спасли тысячи артефактов в тот момент, когда они чудом сохранились в аварийном неотапливаемом здании усилиями двух смотрительниц, одна из которых — легенда “Динамо”, чемпионка Европы по академической гребле Елена Ильинична Щербачева — огромное им спасибо за это! Таким образом, было приложено максимум усилий к тому, чтобы эти уникальные реликвии не были утрачены для будущих поколений».

Цитата У сохраненных предметов богатая биография. Они участвовали в выставке на чемпионате мира по футболу в 1994 году в США, чемпионате мира по биатлону, во Всероссийской филателистической выставке в рамках мероприятий перед Олимпиадой в Атланте.

В 2005-м была организована отдельная экспозиция на Московском международном музейном форуме «Мир после войны» в Манеже. В 2008 году коллекция приняла участие в двух крупных фотовыставках «История “Динамо” — история страны» на Фотобиеннале в Галерее искусств Зураба Церетели и в Государственной Думе России.

В ноябре проект «ВТБ Арена парк» примет участие в Международной специализированной выставке по сохранению, реставрации, современному использованию культурного наследия «Денкмаль» в Москве, а весной будущего года — в традиционной Венецианской биеннале.