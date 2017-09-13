В Петровском парке появится уникальное Арт-пространство
Строители «ВТБ Арена парка» приступили к отделочным работам в помещениях, предназначенных под многофункциональное
Арт-пространство площадью полторы тысячи квадратных метров.
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Вместе с Центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина, универсальной «ВТБ Ареной», торговым центром «Арена Плаза» и подземным паркингом на 700 с лишним
Историческим и культурным ядром будущего
Восстановительные работы над барельефами площадью свыше 100 квадратных метров заняли у реставраторов рекордные десять месяцев. Работа мастерской была организована прямо на территории реконструируемого стадиона практически без выходных и праздников. Вскоре будут изготовлены копии барельефов из фибробетона, которые займут привычные места на фасаде Северной и Южной трибун стадиона. Подлинники же украсят
Барельефы же появились на фасадах Северной и Южной трибун в 1930 году. Долгие десятилетия они находились под открытым небом, снегом, дождями. Никакой серьезной реставрации не проводилось. Все ограничивалось обмазыванием цементом.
Причем активная фаза реставрации началась 17 ноября 2016 года, а до этого барельефы были демонтированы и хранились в ящиках. Всего их было, как говорит руководитель реставрационной мастерской Инна Пчелова, 126, в которых хранилось около 7 тысяч фрагментов барельефов. А дальше началось чудо — внутри строящегося стадиона была создана специальная лаборатория, где сотрудники во главе с Пчеловой сначала изучали состояние барельефов в разобранном виде на специально изготовленных идеально горизонтальных столах, а затем собрали их во весь рост на
Подлинники же займут центральное место в
В 2005-м была организована отдельная экспозиция на Московском международном музейном форуме «Мир после войны» в Манеже. В 2008 году коллекция приняла участие в двух крупных фотовыставках «История “Динамо” — история страны» на Фотобиеннале в Галерее искусств Зураба Церетели и в Государственной Думе России.
В ноябре проект «ВТБ Арена парк» примет участие в Международной специализированной выставке по сохранению, реставрации, современному использованию культурного наследия «Денкмаль» в Москве, а весной будущего года — в традиционной Венецианской биеннале.
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