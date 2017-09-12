«Кросс нации» на Южном Урале пройдет в трех городах

В Челябинске, Магнитогорске и Златоусте в субботу, 16 сентября, пройдет Всероссийский день бега — ожидается, что в «Кроссе нации» на Южном Урале примут участие более 18 тыс. человек, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минспорта.

Состязания в Челябинске стартуют в парке за памятником Курчатову. Состоятся забеги на дистанции от 1 до 12 километров. В состязаниях могут принять участие жители любых возрастов при наличии справки от врача или личной подписи о персональной ответственности за здоровье (по достижении 18 лет). Победители получат призы от Минспорта и спонсоров.

Регистрация участников пройдет 14 сентября с 13 до 15 часов на муниципальной лыжной базе (Лесопарковая 2-А), либо в день соревнований в секретариате с 8 часов. Забег начнется в 9 утра, торжественное открытие — в полдень.

«На протяжении 13 лет мы проводим “Кросс нации” в нашем регионе. Участниками этого события стали десятки тысяч приверженцев спорта и здорового образа жизни. Надеемся, что и в этом году количество желающих будет достаточным. Будем надеяться, что погода не подведет», — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.