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12 сентября 2017, 13:22 | Прочие | dostup1.ru

«Кросс нации» на Южном Урале пройдет в трех городах

Любой желающий сможет пробежать от одного до 12 км.

В Челябинске, Магнитогорске и Златоусте в субботу, 16 сентября, пройдет Всероссийский день бега — ожидается, что в «Кроссе нации» на Южном Урале примут участие более 18 тыс. человек, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минспорта.

Состязания в Челябинске стартуют в парке за памятником Курчатову. Состоятся забеги на дистанции от 1 до 12 километров. В состязаниях могут принять участие жители любых возрастов при наличии справки от врача или личной подписи о персональной ответственности за здоровье (по достижении 18 лет). Победители получат призы от Минспорта и спонсоров.

Регистрация участников пройдет 14 сентября с 13 до 15 часов на муниципальной лыжной базе (Лесопарковая 2-А), либо в день соревнований в секретариате с 8 часов. Забег начнется в 9 утра, торжественное открытие — в полдень.

«На протяжении 13 лет мы проводим “Кросс нации” в нашем регионе. Участниками этого события стали десятки тысяч приверженцев спорта и здорового образа жизни. Надеемся, что и в этом году количество желающих будет достаточным. Будем надеяться, что погода не подведет», — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

«Кросс нации» проводится с 2004 года. Основная цель забега — пропаганда здорового образа жизни и привлечение россиян к занятиям физкультурой. Всероссийский день бега проходит в два этапа. Первый проходит в регионах в третье воскресенье сентября. Его победители и призеры получают право участвовать в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при в Москве.
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