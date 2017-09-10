Спортсмены из Челябинска победили на фестивале «Пара-Крым» в Евпатории
По словам председателя ВОИ, паралимпийского чемпиона и депутата Госдумы Михаила Терентьева, все участники состязаний показали хорошую спортивную подготовку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из Челябинской области заняли первое место в общекомандном зачете на Всероссийском
«По итогам командного зачета первое место у команды из Челябинской области, второе — у команды Иркутской области, третье — у команды
По словам председателя ВОИ, паралимпийского чемпиона и депутата Госдумы Михаила Терентьева, все участники состязаний показали хорошую спортивную подготовку и «помогли достичь главной цели фестиваля — зажечь в каждом желание заниматься физической культурой и спортом, возможность поверить в свои силы».
Фестиваль «Пара Крым 2017» проходил с 5 по 9 сентября 2017 года в Евпатории на базе Центра спорта «Эволюция» Республики Крым. В этом году участниками спортивного праздника стали более 470 человек из 65 регионов России, которые соревновались в пяти видах спорта: дартс, легкая атлетика (100 и 400 м), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Также участников ждали соревнования по настольным спортивным играм,
Первый Всероссийский
ВОИ создано в 1988 году. Его целями являются защита прав и интересов инвалидов и их обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. ВОИ объединяет более 1,6 миллиона человек в 82 регионах Российской Федерации. В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
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