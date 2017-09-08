Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

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В Прикамье открылась регистрация на «Кросс нации», который пройдёт в Перми 16 сентября. Также забеги будут организованы в Соликамске, Чусовом, Лысьве, в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах.

Организаторы ожидают, что в стартах на территории всего региона примут участие 14 тысяч человек. Индивидуальные и коллективные заявки принимают на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма. Для этого нужно заполнить анкету. Стартовые номера будут выдавать в ДК Солдатова в день соревнований в 9.00. Участие в кроссе бесплатное.