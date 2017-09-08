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8 сентября 2017, 13:09 | Прочие | Новости Перми

Валерий Сухих открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Также председатель Законодательного собрания Пермского края в четверг принял участие в торжественном открытии памятного бюста заслуженному врачу Антонине Курочкиной.

7 сентября председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих посетил Бардымский район. В рамках своего визита спикер краевого парламента принял участие в торжественном открытие памятного бюста заслуженному врачу Антонине Курочкиной у ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница им. А. П. Курочкиной», которое было приурочено к 95-летию со дня ее рождения.

Валерий Сухих также открыл новый ФОК «Батыр», который включает в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом и баскетболом, два бассейна, а также тренажерный зал.

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