Валерий Сухих открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс

7 сентября председатель Заксобрания Пермского края Валерий Сухих посетил Бардымский район. В рамках своего визита спикер краевого парламента принял участие в торжественном открытие памятного бюста заслуженному врачу Антонине Курочкиной у ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница им. А. П. Курочкиной», которое было приурочено к 95-летию со дня ее рождения.



Валерий Сухих также открыл новый ФОК «Батыр», который включает в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом и баскетболом, два бассейна, а также тренажерный зал.