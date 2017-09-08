Евгений Тефтелев о пикетах против оптимизации спортшкол: должен же быть предел цинизму
Глава Челябинска Евгений Тефтелев удивлен реакцией родителей юных спортсменов на оптимизацию спортшкол областного центра и пикетам, на которые взрослые взяли детей: должен же быть предел цинизму.
Об этом градоначальник заявил сегодня, 8 сентября, на
«Мы более серьезное реформирование в образовании проводили. Объединяются школы, да. Директора теряют свои посты, переходят в заместители. В культуре тоже самое происходит и никакого ажиотажа нет. В социальной сфере проводим реформирование. Я удивлен реакцией родителей. Им -то что волноваться? И зачем выводить на пикеты детей, которые ничего не понимают в этом вопросе? Должен же быть предел цинизму», — сказал Евгений Тефтелев.
Отдельно остановился глава города на спортшколе «Атлет». По его словам, директор «Атлета» сдает помещения в аренду. А огромные суммы денег уходят в неизвестном направлении.
«Нужно посмотреть потоки денег. Куда уходят. Мы ведь речь при оптимизации ведем о чем? Чтобы в спортшколах не было бухгалтеров. А была единая бухгалтерия для всех. Тогда я буду видеть все денежные средства», — добавил глава города.
Напомним, родители челябинских спортсменов категорически против объединения разных спортшкол, а также против передачи их имущества через КУИЗО постороннему учреждению — МБУ «Спортивный город».
Кстати, «Спортивный город», согласно сценарию оптимизации, должен принять имущество ДЮСШ в свои руки, якобы, для осуществления «чисто управленческой функции». По мнению сторонников надвигающейся реформы спортшкол, такая мера поможет их руководству сосредоточиться исключительно на достижении спортивных задач, не отвлекаясь на бытовые проблемы.
У челябинцев немало вопросов и к самой организации МБУ «Спортгород», и к ее директору Эркину Маматову. Член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной упирает на то, что Маматов, по его сведениям, судим за грабеж.
«К тому же, все в курсе, что сейчас у него официальная зарплата 80 тысяч и дорогущая иномарка с личным шофером. За какие заслуги? Тогда как многие действительно заслуженные тренеры, которые действительно вкалывают, получают в месяц тысяч 20», — утверждает Вороной.
Но главное — управленческий потенциал «Спортивного города» вызывает большие сомнения. Руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий недавно напоминал о том, как «Спортгород» с треском провалил «миссию» по заливке катков в Челябинске. С ними заключили контракт на заливку площадок. Условия договора выполнены не были. Многие катки в надлежащий вид они привести просто не успели.
Кроме того, известно, что чиновники хотят оптимизировать те школы, которые и сами прекрасно справляются, в которых хороший ремонт и спортивные снаряды. Они
ОНФ уже выступила с предложением приостановить сомнительную оптимизацию спортшкол в Челябинске. Закрытость власти и непродуманные действия чиновников могут привести к непоправимым последствиям.
«Инертность власти, отсутствие диалога между чиновниками от спорта и обществом, сомнительность происходящей процедуры заставили родителей спортсменов выйти на одиночные пикеты. Только после этого начальник городского управления физической культуры согласился встретиться с общественниками и взволнованными родителями. На этой встрече 29 августа он заявил, что не покажет документы, касающиеся оптимизации школ, поэтому до сих пор не понятна методология происходящего, этапы оптимизации, экономическая и финансовая эффективность. Более того, он заявил, что в городе проходит сразу две оптимизации спортшкол. Но ни об одной из них нет информации на сайтах органов власти», — отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.
«Любой процесс оптимизации, касающийся условий обучения детей, должен проводиться очень аккуратно. Важно обеспечить полную открытость и доступность информации. Родители должны понимать, какие причины диктуют необходимость организационных изменений и какие новые возможности будут созданы для их детей. Если же в результате всех оптимизационных процедур не появится новых секций, не увеличится количество ребят, охваченных спортивной подготовкой, возможно, от проведения такой оптимизации стоит отказаться. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что недопустимо сокращать социальные гарантии для населения, даже если
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