Евгений Тефтелев о пикетах против оптимизации спортшкол: должен же быть предел цинизму

Об этом градоначальник заявил сегодня, 8 сентября, на он-лайн трансляции в социальных сетях, которую проводила группа «Наш Челябинск». Он отметил, что у него лично никакого беспокойства по вопросу оптимизации спортивных школ нет.

«Мы более серьезное реформирование в образовании проводили. Объединяются школы, да. Директора теряют свои посты, переходят в заместители. В культуре тоже самое происходит и никакого ажиотажа нет. В социальной сфере проводим реформирование. Я удивлен реакцией родителей. Им -то что волноваться? И зачем выводить на пикеты детей, которые ничего не понимают в этом вопросе? Должен же быть предел цинизму», — сказал Евгений Тефтелев.

Отдельно остановился глава города на спортшколе «Атлет». По его словам, директор «Атлета» сдает помещения в аренду. А огромные суммы денег уходят в неизвестном направлении.

«Нужно посмотреть потоки денег. Куда уходят. Мы ведь речь при оптимизации ведем о чем? Чтобы в спортшколах не было бухгалтеров. А была единая бухгалтерия для всех. Тогда я буду видеть все денежные средства», — добавил глава города.

Напомним, родители челябинских спортсменов категорически против объединения разных спортшкол, а также против передачи их имущества через КУИЗО постороннему учреждению — МБУ «Спортивный город».

Кстати, «Спортивный город», согласно сценарию оптимизации, должен принять имущество ДЮСШ в свои руки, якобы, для осуществления «чисто управленческой функции». По мнению сторонников надвигающейся реформы спортшкол, такая мера поможет их руководству сосредоточиться исключительно на достижении спортивных задач, не отвлекаясь на бытовые проблемы.

У челябинцев немало вопросов и к самой организации МБУ «Спортгород», и к ее директору Эркину Маматову. Член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной упирает на то, что Маматов, по его сведениям, судим за грабеж.

«К тому же, все в курсе, что сейчас у него официальная зарплата 80 тысяч и дорогущая иномарка с личным шофером. За какие заслуги? Тогда как многие действительно заслуженные тренеры, которые действительно вкалывают, получают в месяц тысяч 20», — утверждает Вороной.

Но главное — управленческий потенциал «Спортивного города» вызывает большие сомнения. Руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий недавно напоминал о том, как «Спортгород» с треском провалил «миссию» по заливке катков в Челябинске. С ними заключили контракт на заливку площадок. Условия договора выполнены не были. Многие катки в надлежащий вид они привести просто не успели.

Кроме того, известно, что чиновники хотят оптимизировать те школы, которые и сами прекрасно справляются, в которых хороший ремонт и спортивные снаряды. Они почему-то берутся за добротные помещения в самом центре города, а не какие-то «убитые» неотапливаемые бараки на окраинах, которым оптимизация действительно бы не повредила.

ОНФ уже выступила с предложением приостановить сомнительную оптимизацию спортшкол в Челябинске. Закрытость власти и непродуманные действия чиновников могут привести к непоправимым последствиям.

«Инертность власти, отсутствие диалога между чиновниками от спорта и обществом, сомнительность происходящей процедуры заставили родителей спортсменов выйти на одиночные пикеты. Только после этого начальник городского управления физической культуры согласился встретиться с общественниками и взволнованными родителями. На этой встрече 29 августа он заявил, что не покажет документы, касающиеся оптимизации школ, поэтому до сих пор не понятна методология происходящего, этапы оптимизации, экономическая и финансовая эффективность. Более того, он заявил, что в городе проходит сразу две оптимизации спортшкол. Но ни об одной из них нет информации на сайтах органов власти», — отметил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.