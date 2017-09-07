Более 1600 омичей в этом году заработали золотой знак ГТО
Свыше 25 000 человек прошли регистрацию на сайте.
1629 жителей региона заработали золотые знаки отличия, сдав нормативы ГТО в 2017 году. Об этом на
Основные преимущества от их получения получают абитуриенты при поступлении в средние и высшие учебные заведения, а именно дополнительные баллы.
Всего 25 тыс. омичей прошли регистрацию в этом году. Из них 5852 прошли испытания в первом квартале.
Сейчас в комплексе ГТО предусмотрены 11 категорий по возрасту и нагрузке. В советском было разделение на три: дети, взрослые до 35 лет и старше 35-ти. Выдавались золотой и серебряный знаки отличия, сейчас добавили бронзовый.
Чтобы выполнить программу ГТО сначала нужно пройти регистрацию на сайте. Там пользователю присваивается номер, с которым необходимо прийти в центр тестирования в соответствии с расписанием учреждения. Таких центров в Омске четыре: комплексы «Авангард» и «Сибирский нефтяник», стадион «Юность» и СибГУФК. После всех испытаний в течение трёх месяцев вручается знак.
Чтобы сдать нормы ГТО, нужно получить медицинский допуск.
«Это физическая нагрузка, поэтому определённые требования к состоянию здоровья предъявляются. Допуск к выполнению испытаний получить несложно, поскольку у нас дети ежегодно проходят ежегодные осмотры и взрослые — диспансеризацию и профилактические медосмотры при приёме на работу, в которых есть обширный перечень обследований. Допуск выдаётся, если у человека первая группа здоровья или основная группа для занятий физкультурой, — объясняет замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова. — Если группа подготовительная, требуется дообследование по профилю заболевания, на основании которого была установлена группа здоровья — вторая или третья. При необходимости нужно получить заключение врача по спортивной медицине и лечебной физкультуре. Если это специальная группа здоровья, то человек не допускается до выполнения нормативов ГТО».
23 сентября с 11 до 16 состоится День ГТО в
По данным минспорта по итогам 2016 года порядка 651,5 тыс. человек занимаются физической культурой и спортом. Детей 245 тыс., остальные — молодёжь и взрослые. Спортом занимаются около 40 тыс. человек в спортшколах и школах олимпийского резерва.
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