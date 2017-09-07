Более 1600 омичей в этом году заработали золотой знак ГТО

1629 жителей региона заработали золотые знаки отличия, сдав нормативы ГТО в 2017 году. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин.

Основные преимущества от их получения получают абитуриенты при поступлении в средние и высшие учебные заведения, а именно дополнительные баллы.

Всего 25 тыс. омичей прошли регистрацию в этом году. Из них 5852 прошли испытания в первом квартале.

Сейчас в комплексе ГТО предусмотрены 11 категорий по возрасту и нагрузке. В советском было разделение на три: дети, взрослые до 35 лет и старше 35-ти. Выдавались золотой и серебряный знаки отличия, сейчас добавили бронзовый.

Чтобы выполнить программу ГТО сначала нужно пройти регистрацию на сайте. Там пользователю присваивается номер, с которым необходимо прийти в центр тестирования в соответствии с расписанием учреждения. Таких центров в Омске четыре: комплексы «Авангард» и «Сибирский нефтяник», стадион «Юность» и СибГУФК. После всех испытаний в течение трёх месяцев вручается знак.

Чтобы сдать нормы ГТО, нужно получить медицинский допуск.

«Это физическая нагрузка, поэтому определённые требования к состоянию здоровья предъявляются. Допуск к выполнению испытаний получить несложно, поскольку у нас дети ежегодно проходят ежегодные осмотры и взрослые — диспансеризацию и профилактические медосмотры при приёме на работу, в которых есть обширный перечень обследований. Допуск выдаётся, если у человека первая группа здоровья или основная группа для занятий физкультурой, — объясняет замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова. — Если группа подготовительная, требуется дообследование по профилю заболевания, на основании которого была установлена группа здоровья — вторая или третья. При необходимости нужно получить заключение врача по спортивной медицине и лечебной физкультуре. Если это специальная группа здоровья, то человек не допускается до выполнения нормативов ГТО».

23 сентября с 11 до 16 состоится День ГТО в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу ул. Дианова, 14а. Он охватит образовательные учреждения Кировского округа. Такие мероприятия запланированы для каждого из городских округов.

По данным минспорта по итогам 2016 года порядка 651,5 тыс. человек занимаются физической культурой и спортом. Детей 245 тыс., остальные — молодёжь и взрослые. Спортом занимаются около 40 тыс. человек в спортшколах и школах олимпийского резерва.