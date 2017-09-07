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7 сентября 2017, 9:46 | Прочие | NewsKo

Пермский край готов принять Кубок мира «Синяя птица» в 2019 году

6 сентября врио губернатора Пермского края Максим Решетников и министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глызин встретились с рейс-директором Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чикой Йошида (Япония).

«Наш регион с 2012 года непрерывно принимает крупные международные соревнования. Совсем недавно здесь прошёл Чемпионат мира по летнему биатлону, который собрал более пяти тысяч зрителей, где приняли участие команды из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, — заметил Максим Решетников. — Одной из главных составляющих вашего визита является организация Летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в эти выходные в Чайковском. В настоящее время уже согласовано проведение Континентального Кубка и Гран-при в Чайковском в следующем году».

Врио губернатора рассказал об инициативе региональных властей организовать «русский тур» для женщин «Синяя птица» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Предполагается, что этапы турнира будут проведены в Свердловской области (Нижний Тагил) и Пермском крае (Чайковский).

Максим Решетников заявил, что краевые власти готовы взять на себя проведение необходимых переговоров с руководством Свердловской области, попечительским советом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, ПАО «Газпром». Кроме того, врио губернатора отметил, что уже составлены предварительная смета и план мероприятия на восемь дней.

Как отметила рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чика Йошида, мировой интерес к женским прыжкам сейчас ниже, чем к мужским, несмотря на это, некоторые страны, такие как Япония, Словения, Норвегия проявляют всё больший интерес.

«Если говорить о мероприятии, то мы видим высокий потенциал, но нужно будет поработать на площадках. Это представляется возможным только при условии долгосрочного сотрудничества», — подчеркнула Чика Йошида.

Региональные власти планируют заявиться сразу на пятилетний срок проведения турнира «Синяя птица».

Сейчас перед краевым правительством стоит задача согласовать планы с руководством Свердловской области и презентовать проект на ближайшем заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая состоится в начале октября 2017 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края.
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