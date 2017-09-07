1500 человек побегут на Фестивале Бега в Новосибирске: программа

Сибирский фестиваль бега стартует в Новосибирске 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Программа Фестиваля 2017:

10:00 — 10:55 — официальная церемония открытия. Дистанции массовых забегов.

11:00 — старт забега на 1500 м для девочек 2003 г. р. и моложе.

11:20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2003 г. р. и моложе.

11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2000 — 2002 гг. р.

12:05 — старт забега на 3600 м для юношей 2000 — 2002 гг. р.

12:20 — старт забега на 3600 м для всех желающих.

XX полумарафон памяти Александра Раевича. Чемпионат России по полумарафону.

13:00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин.

13:07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м. для мужчин.

Награждение:

12:30 — 13:55 — церемония награждения победителей и призеров на дистанциях: 1500 м, 3600 м.

15:00 — 15:30 — основная церемония награждения.

Принять участие в празднике смогут жители области разных возрастов — от нескольких месяцев до 84 лет. Одно из самых зрелищных и массовых спортивных мероприятий соберет на площадке около 15 тысяч человек. Спортсмены и любители здорового образа жизни будут соревноваться на дистанциях в 1500, 3600 метров. Кроме того состоится XX полумарафон памяти Александра Раевича длиной в 21 км. Самые маленькие участники фестиваля будут соревноваться в «Чемпионате ползунков».

1500 человек уже зарегистрировались на участие в полумарафоне. На другие дистанции регистрация продолжается. Чтобы принять участие в состязаниях, нужно предоставить медицинскую справку с допуском врача. Судить соревнования будет олимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Перлов. Для победителей приготовлены призы и подарки в общей сумме около 1,5 млн рублей.

Фестиваль устраивают в Новосибирске с 2001 года. Главным мероприятием на нем считается «Полумарафон Раевича», где соревнуются профессиональные спортсмены. Сразу же после старта соревнования стали популярны по всей стране и даже за ее пределами. Сибирскому фестивалю бега присвоили статус чемпионата России, а полумарафон внесли в официальный календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов по шоссе.

По традиции в состязаниях участвуют и спортсмены, и любители. Именно для этого организаторы мероприятия создают много разных дистанций и номинаций для участия людей всех возрастов.