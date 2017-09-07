В торговой галерее «Арена Плаза» откроется супермаркет «Перекресток». Между сетью и АО «УК Динамо» был подписан договор о долгосрочной аренде
«Перекресток» стал якорным арендатором «Арена Плаза».
Всего в торговом центре площадью 17 000 кв.м. разместятся более 80 арендаторов. В целом «Арена Плаза» будет развиваться в соответствии с концепцией «Спорт + мода». В торговом пассаже разместятся бутики модной одежды, обуви, аксессуаров, гаджетов и спортивных товаров. Наряду с крупным супермаркетом откроется аптека, магазин детских товаров, спортклуб и отделение банка. Кроме того, в ТЦ появится фудкорт из 10 гастрономических точек, отдельные кафе и четыре ресторана с возможностью обустройства летних веранд, а также подземный паркинг на 700 машиномест.
Сама торговая галерея расположится на первом этаже спортивного и
В 2017 году проекту «Арена Плаза» присвоена общероссийская профессиональная премия RCSC Awards — как лучшему торговому центру среди малых ТЦ на стадии реализации, а сам проект «ВТБ Арена парк» является лучшим девелоперским проектом в России по версии MIPIM Awards.
«Подписание договора с такой известной торговой сетью как “Перекресток” свидетельствует о стремлении создателей “ВТБ Арена парк” сделать такой проект, который сможет отвечать запросам самой широкой аудитории. Убеждены, что наш комплекс станет любимым местом отдыха, жизни и бизнеса для москвичей и гостей столицы», — отметил Андрей Перегудов, старший
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter