В торговой галерее «Арена Плаза» откроется супермаркет «Перекресток». Между сетью и АО «УК Динамо» был подписан договор о долгосрочной аренде

Всего в торговом центре площадью 17 000 кв.м. разместятся более 80 арендаторов. В целом «Арена Плаза» будет развиваться в соответствии с концепцией «Спорт + мода». В торговом пассаже разместятся бутики модной одежды, обуви, аксессуаров, гаджетов и спортивных товаров. Наряду с крупным супермаркетом откроется аптека, магазин детских товаров, спортклуб и отделение банка. Кроме того, в ТЦ появится фудкорт из 10 гастрономических точек, отдельные кафе и четыре ресторана с возможностью обустройства летних веранд, а также подземный паркинг на 700 машиномест.

Сама торговая галерея расположится на первом этаже спортивного и концертно-развлекательного комплекса, объединяющего «ВТБ Арену» и реконструированный Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина. Уникальность галереи в том, что она займет место непосредственно под футбольным полем и ледовой площадкой, которые, в свою очередь, расположатся на отметке +8 метров над уровнем земли. Попасть в ТЦ можно будет через историческую Западную трибуну стадиона со стороны Ленинградского проспекта или со стороны станции метро «Петровский парк».

В 2017 году проекту «Арена Плаза» присвоена общероссийская профессиональная премия RCSC Awards — как лучшему торговому центру среди малых ТЦ на стадии реализации, а сам проект «ВТБ Арена парк» является лучшим девелоперским проектом в России по версии MIPIM Awards.