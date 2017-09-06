«Кросс нации» пройдет в Пермском крае 16 сентября

Всероссийский день бега «Кросс нации» — самый массовый и масштабный осенний праздник спорта. В 2007-м впервые количество стартовавших в кроссе превысило миллион человек. Активное участие в празднике принимают и жители Прикамья.

Ожидается, что в этом году в «Кроссе нации», который одновременно пройдет в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также в Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах примут участие более 14 тыс. человек.



Впервые забег состоится в субботу. Участие в соревнованиях бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Заявку можно подать на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Стартовые номера в Перми будут выдаваться в день соревнований — 16 сентября с 9:00 в ДК им. Солдатова. Старт будет дан там же. Маршрут забега будет проходить по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная стороны), на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова. В дистанции на тысячу метров могут участвовать все желающие, дистанцию две тысячи метров побегут девочки и мальчики 2008 г. р. и младше, четыре тысячи метров — девушки и юноши 1998 г. р. и младше, а также женщины и мужчины 1997 г. р. и старше. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.



«Кросс нации» проводится Министерством спорта Российской Федерации, Всероссийской федерацией легкой атлетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. В Пермском крае с 2006 года «Кросс нации’проводится Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края.