В Омске появится первый крытый скейтпарк

Сезон скейтбордов и роликов подошел к концу. Если раньше спортсмены могли заниматься и проводить досуг в парке 30-летия ВЛКСМ, то сейчас, когда оттуда увезли фигуры и начались дожди им некуда податься. Отметим, что и парк был не лучшим местом для занятий: асфальт был разбит, а рампы и фигуры не подходили для безопасного исполнения трюков. К тому же после того как 11-летний омич разбил лицо и руки площадку вовсе закрыли.

На помощь омским роллерам и скейтерам пришел Анатолий Степанов.

Анатолий Степанов, автор проекта крытого скейтпарка в Омске:

— Я роллер, и за плечами роллер школа. Мне нравится наблюдать за экстремальными видами спорта, но в Омске нет крытого скейтпарка. Поэтому решил обратиться к доскерам из Санкт-Петербурга, которые помогут реализовать проект.

Работы начали 4 сентября. В официальной группе в «ВКонтакте» ведется полный отчет о проделанной работе.

По плану проект должен быть реализован в октябре 2017 года. На территории крытого скейтпарка построят двухуровневую мини-рампу, разгонку с гранью, пирамиду, книжку. Разгонку с разрывам и многое другое.

Как отметил Анатолий Степанов, крытый скейтпарк построят на базе спортивного комплекса «Молния», который находится на улице 10 лет Октября, Биофабрика, 5. Помещение отапливаемое, есть душ и туалет, игровая приставка, автомат с едой и напитками.