В Омске появится первый крытый скейтпарк
Возведут его на базе спорткомплекса «Молния».
Сезон скейтбордов и роликов подошел к концу. Если раньше спортсмены могли заниматься и проводить досуг в парке 30-летия ВЛКСМ, то сейчас, когда оттуда увезли фигуры и начались дожди им некуда податься. Отметим, что и парк был не лучшим местом для занятий: асфальт был разбит, а рампы и фигуры не подходили для безопасного исполнения трюков. К тому же после того как 11-летний омич разбил лицо и руки площадку вовсе закрыли.
На помощь омским роллерам и скейтерам пришел Анатолий Степанов.
Анатолий Степанов, автор проекта крытого скейтпарка в Омске:
— Я роллер, и за плечами роллер школа. Мне нравится наблюдать за экстремальными видами спорта, но в Омске нет крытого скейтпарка. Поэтому решил обратиться к доскерам из
Работы начали 4 сентября. В официальной группе в «ВКонтакте» ведется полный отчет о проделанной работе.
По плану проект должен быть реализован в октябре 2017 года. На территории крытого скейтпарка построят двухуровневую
Как отметил Анатолий Степанов, крытый скейтпарк построят на базе спортивного комплекса «Молния», который находится на улице 10 лет Октября, Биофабрика, 5. Помещение отапливаемое, есть душ и туалет, игровая приставка, автомат с едой и напитками.
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