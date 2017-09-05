Стартовал прием заявок от омичей на семейный марафон

Сегодня, 5 сентября, стартовал прием заявок на участие семейных команд с детьми в возрасте от 3 до 10 лет в марафоне «Спорт. Искусство. Интеллект». Мероприятие начнутся в субботу, 9 сентября, с 15:00 часов в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

Команды должны будут пройти спортивные конкурсы, творческие и интеллектуальные испытания.

Среди спортивных испытаний ожидаются «Веселые старты», дартс, метание мяча, боулинг, прыжки на скакалке, прыжки в длину, флорбол, туристическая полоса. В творческом интерактивном конкурсе будет необходимо проявить способности в рисовании, лепке или актерском мастерстве. Всей команде потребуется сконструировать робота или самолет, проверить возможности своей памяти и поучаствовать в мини-квесте. Кроме того родители вместе с детьми в конкурсе «Фото-кросс» должны будут подготовить фотографии по нескольким заданиям и выложить в социальную сеть.

По словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска Михаила Расина, фестиваль проводится для активного отдыха семей с маленькими детьми. Помимо укрепления здоровья такие мероприятия способствуют единению и сплочению семьи. Это важно для пропаганды семейных ценностей.

Как отметили организаторы фестиваля, победителей и призеров определят в каждой возрастной категории в спортивном, творческом и интеллектуальном испытаниях.

Стать участником марафона может любой желающий, заполнив заявку с указанием своих данных, возраста ребенка и отправить ее на электронную почту оргкомитета. Скачать образец заявки и узнать все подробности можно на сайте sports-gorod. ru или по телефону: 21−31−24.

В рамках фестиваля омичей ожидает бесплатный розыгрыш призов, среди которых планшетный компьютер, различная бытовая техника, денежные сертификаты на приобретение товаров и услуг, семейная путевку в санаторий «Колос».