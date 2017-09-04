Программа Сибирского фестиваля бега-2017
Сибирский фестиваль бега — ХХ полумарафон памяти Александра Раевича — пройдет девятого сентября на площади Ленина в Новосибирске. В этом году отменена электронная регистрация в день соревнований, зарегистрировать свое участие можно уже сейчас на сайте фестиваля.
Программа Сибирского фестиваля бега-2017
10.00 — начало мероприятия.
10.40−10.55 — официальная церемония открытия фестиваля.
11.30 — «Чемпионат ползунков» возле Краеведческого музея.
Массовые забеги:
11.00 — старт забега на 1500 м для девочек 2003 г. р. и моложе.
11.20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2003 г. р. и моложе.
11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2000−2002 г. р.
12.05 — старт забега на 3600 м для юношей 2000−2002 г. р.
12.20 — старт забега на 3600 м для всех желающих.
Программа XX Новосибирского полумарафона Александра Раевича.
13.00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин.
13.07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин.
12.30 — 12.55 — церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 1500 м и 3600 м.
15.00 — 15.30 — основная церемония награждения.
Стартовый пакет участника можно получить во время работы ЭКСПО седьмого и восьмого сентября с 10.00 до 19.00 (девятого сентября с 8.00 до 10.00 только для иногородних).
В прошлом году за победу в фестивале боролись 14 тысяч участников. Главный забег в очередной раз выиграли
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter