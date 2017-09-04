Онлайн-регистрация на Сибирский марафон бега продлится до шестого сентября, однако может закрыться раньше, если закончатся свободные места. Как и в предыдущие годы, ожидаются участники не только из Новосибирска, но и из других городов России.

Программа Сибирского фестиваля бега-2017

10.00 — начало мероприятия.

10.40−10.55 — официальная церемония открытия фестиваля.

11.30 — «Чемпионат ползунков» возле Краеведческого музея.

Массовые забеги:

11.00 — старт забега на 1500 м для девочек 2003 г. р. и моложе.

11.20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2003 г. р. и моложе.

11.45 — старт забега на 3600 м для девушек 2000−2002 г. р.

12.05 — старт забега на 3600 м для юношей 2000−2002 г. р.

12.20 — старт забега на 3600 м для всех желающих.

Программа XX Новосибирского полумарафона Александра Раевича.

13.00 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин.

13.07 — старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин.

12.30 — 12.55 — церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 1500 м и 3600 м.

15.00 — 15.30 — основная церемония награждения.

Стартовый пакет участника можно получить во время работы ЭКСПО седьмого и восьмого сентября с 10.00 до 19.00 (девятого сентября с 8.00 до 10.00 только для иногородних).