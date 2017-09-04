Борис Дубровский оценил реконструкцию стадиона «Калибр»

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Реконструкция стадиона обошлась в 18 миллионов рублей. Одна половина из этих средств выделена из областного бюджета, другая — из городской казны. Все работы будут завершены в сентябре 2017 года.

«Мне импонирует то, что есть тактика развития этого спортивного объекта, потому что у него есть все возможности перерасти в нечто большее, стать точкой притяжения для жителей района», — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2016 году прошел первый этап реконструкции: вынесены инженерные сети, подготовлено основание дренажной системы, частично благоустроена прилегающая территория, а также закуплено и доставлено в Челябинск искусственное футбольное поле. В 2017 году уложили искусственный газон, установили наружное освещение футбольного поля, а также скамейки и урны. До 15 сентября текущего года будут закончены работы по устройству малого футбольного поля.

Борис Дубровский поддержал дальнейший проект развития стадиона «Калибр». В 2018 году там будет оборудована новая хоккейная коробка, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, два футбольных поля для мини-футбола и воркаут-площадка.

В настоящее время в спортивной школе под руководством 20 профессиональных тренеров-преподавателей занимаются 1449 спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет.

Как уже сообщало агентство, стадион «Калибр» находится на пересечении улиц Худякова и Татьяничевой. Ранее он принадлежал предпринимателям Дмитрию Еремину и Артуру Никитину. Всентябре 2014 юные футболисты и их родители в день выборов губернатора пришли на избирательный участок и обратились за помощью к кандидату на должность главы региона Борису Дубровскому. По их словам, стадион пришел в упадок, а владельцы отказывались приводить его в порядок и не разрешали вмешиваться муниципалитету.

Став губернатором Борис Дубровский дал поручение администрации города Челябинска подключится к решению этого вопроса. Коммерсантам предложили другой участок, а на восстановление заброшенного здания было направлено 18 миллионов рублей. Глава региона взял реконструкцию стадиона на личный контроль.

В 2015 годы был подготовлен проект реконструкции футбольного поля. В феврале 2016 года земельный участок был передан спортивной школе в постоянное пользование для эксплуатации спортивных сооружений. С июля по октябрь 2016 года на стадионе проводился первый этап работ.