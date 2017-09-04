Первый пермский марафон собрал шесть тысяч участников из тринадцати стран
ПЕРМЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Победили на марафонской дистанции москвич Дмитрий Сафронов и Анастасия Кушниренко из Перми.
Дмитрий Сафронов пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 13 минут 32 секунды. Кушниренко справилась с это задачей за 2 часа 28 минут 44 секунды. Победителям были вручены сертификаты на 500 тыс. рублей.
Всего в программе Первого пермского международного марафона было 4 дистанции — три, десять, 21,1 и 42,195 км, пролегавшие по центральным улицам краевой столицы. Среди участников были представители России, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Кении, Канады, Китая, Нигерии, Португалии, Таджикистана и Узбекистана.
«Я горд, что в Перми прошли такие соревнования: участники при поддержке болельщиков показали хорошие результаты. За последнее время Пермский край стал мощным спортивным центром. В конце прошлого месяца в Чайковском прошел чемпионат мира по летнему биатлону», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.
«У нас действительно все получилось. А как могло быть иначе, когда у нас такой прекрасный город и жители? Мы вместе открыли новую летопись Перми. Эта страница получилась очень достойной и яркой», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.
В соревнованиях приняли участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега. В забеге на три километра к ним присоединился врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
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