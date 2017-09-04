Новосибирцы готовятся к юбилейному полумарафону Раевича
Тысячи новосибирцев пробегут по центру города. Сегодня они готовятся к старту юбилейного полумарафона Раевича и Сибирского фестиваля бега.
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Соревнования пройдут, традиционно, в выходной. Это суббота 9 сентября. Регистрация участников еще идет. Любой желающий может принять участие в забеге. Для соревнований частично перекроют главную улицу мегаполиса Красный проспект. Дистанции разные. От полутора до 21-ого километра.
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