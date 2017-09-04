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4 сентября 2017, 8:02 | Прочие | Вести - Новосибирск

Новосибирцы готовятся к юбилейному полумарафону Раевича

Тысячи новосибирцев пробегут по центру города. Сегодня они готовятся к старту юбилейного полумарафона Раевича и Сибирского фестиваля бега.

Тысячи новосибирцев пробегут по центру города. Сегодня они готовятся к старту юбилейного полумарафона Раевича и Сибирского фестиваля бега. Увеличить
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Соревнования пройдут, традиционно, в выходной. Это суббота 9 сентября. Регистрация участников еще идет. Любой желающий может принять участие в забеге. Для соревнований частично перекроют главную улицу мегаполиса Красный проспект. Дистанции разные. От полутора до 21-ого километра.
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Карякин не справился с аутсайдером

На стартовавшем в Тбилиси Кубке мира по шахматам чемпион мира Магнус Карлсен легко переиграл белыми своего соперника из Нигерии Олувафеми Балогуна, а Сергей Карякин, игравший черными, был вынужден согласиться на ничью с 16-летним Антоном Смирновым из Австралии. Главной сенсацией первого дня турнира стало поражение китайского гроссмейстера И Вэя.
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