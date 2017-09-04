Новосибирцы готовятся к юбилейному полумарафону Раевича

На стартовавшем в Тбилиси Кубке мира по шахматам чемпион мира Магнус Карлсен легко переиграл белыми своего соперника из Нигерии Олувафеми Балогуна, а Сергей Карякин, игравший черными, был вынужден согласиться на ничью с 16-летним Антоном Смирновым из Австралии. Главной сенсацией первого дня турнира стало поражение китайского гроссмейстера И Вэя.