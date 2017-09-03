В Пермском марафоне пробежали более шести тысяч человек

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Пермском международном марафоне, который прошёл 3 сентября в столице Прикамья, пробежали более шести тысяч человек.

Победителем марафона среди мужчин стал известный спортсмен Дмитрий Сафронов из Москвы. Среди женщин лучшей стала Анастасия Кушниренко. В полумарафоне победил Андрей Брызгалов. Десятикилометровую дистанцию быстрее всех преодолел Арсель Фасхетдинов. Лучшими в трёхкилометровом забеге стали Даниил Усов и Екатерина Ивонина (Пермь).

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_95728789_948"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_95728789_948", 95728789, 948, 'rAn-dfTtfyHEeIz0KRoECSAC6U5D')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Каждый участник марафона получил медаль.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_3494586_2923"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_3494586_2923", 3494586, 2923, 'sLapgX-n2gvSsxPYcmfnt-K7vYMW')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>