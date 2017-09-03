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3 сентября 2017, 18:14 | Прочие | АиФ Прикамье

В Пермском марафоне пробежали более шести тысяч человек

В Пермь приехали спортсмены из 13 стран.

В Пермском марафоне пробежали более шести тысяч человек - Фото Увеличить
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В Пермском международном марафоне, который прошёл 3 сентября в столице Прикамья, пробежали более шести тысяч человек.

Победителем марафона среди мужчин стал известный спортсмен Дмитрий Сафронов из Москвы. Среди женщин лучшей стала Анастасия Кушниренко. В полумарафоне победил Андрей Брызгалов. Десятикилометровую дистанцию быстрее всех преодолел Арсель Фасхетдинов. Лучшими в трёхкилометровом забеге стали Даниил Усов и Екатерина Ивонина (Пермь).

Каждый участник марафона получил медаль.
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